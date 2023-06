Bullrich volvió a apuntar contra Larreta: "Representa un modelo de acuerdismo"

La presidenta del PRO en uso de licencia y precandidata presidencial cuestionó las propuestas de su rival en las PASO de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta. Además, expresó que a pesar de sus diferencias, un quiebre de JxC sería "un suicidio".

La presidenta del PRO en uso de licencia y precandidata presidencial volvió a apuntar contra su rival en las PASO de Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones 2023, Horacio Rodríguez Larreta. "Ha quedado clara la razón profunda de por qué hay PASO", dijo en diálogo con TN en medio de la interna de la coalición. "La gente va a elegir entre este cambio que representamos nosotros o el modelo de acuerdismo dirigencial que representa Larreta", señaló.

El motivo de los cruces hacia adentro de la coalición se dio por el acercamiento de algunos dirigentes, como Larreta y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. "Se discutió si entraba o no entraba Schiaretti, que tiene más que ver con cuestiones de políticos. ¿Por qué de políticos? Porque Schiaretti es gobernador de otra fuerza política y compite con nuestra gente, el equipo de Juntos por el Cambio, el día 25. Es abandonar el proyecto de cambio de Córdoba para sumar a alguien que hoy no representa nuestro proyecto de cambio", explicó.

"Venimos representando, con una legitimidad social creciente, un proyecto de cambio profundo, contundente, que tiene carácter. Que se plantea que no puede la Argentina tener parches ni cambios que sean a medias", expresó para diferenciarse del jefe de Gobierno porteño. Y agregó: "En esto que se viene discutiendo en Juntos por el Cambio, este debate que se ha abierto tiene que ver con esto: ¿vamos a un cambio profundo, que es lo que proponemos nosotros, o a un cambio que se discute en una mesa de políticos entre políticos?".

Además, la ex ministra de Seguridad profundizó los puntos en los que no coincide con Larreta. "Dentro de la coalición la gente va a elegir por un cambio profundo, contundente y con carácter, que es el que representamos nosotros, por eso nos llamamos la fuerza del cambio, o un cambio negociado entre la lógica política", dijo y, sobre su contrincante, añadió: "Es un cambio mucho más negociado y menos profundo".

Bullrich negó rotundamente que Juntos por el Cambio previo a los comicios. "De ninguna manera. Nosotros somos la única vía de cambio y esperanza que tiene la sociedad. Si alguien quiere tironear a Juntos por el Cambio para llevarlo a un lugar distinto, es su total responsabilidad. Hoy Juntos por el Cambio es un instrumento de transformación profunda de la Argentina. ¿Cómo vamos a dejar a la gente sin alternativa? Sería un suicidio".

La precandidata, asimismo, marcó su posición respecto a la posible incorporación del diputado liberal José Luis Espert al espacio opositor. "Todos quieren que esté. Yo nunca puse ninguna traba, siempre dije que bienvenidas las ideas que representa Espert a Juntos por el Cambio. Yo dejé la presidencia del PRO, me corrí, así que no es un debate en el que yo tenga una responsabilidad", declaró. Ante la consulta de si ya está cerrado el ingreso de Espert a JxC, sentenció: "Yo no le pongo ninguna traba".