25 de mayo en campaña: quiebres, operaciones y fotos de unidad en JxC

Larreta encabezará un acto con todo su gabinete, por lo que tendrá otra foto junto a Quirós y Macri a días de la definición de un candidato porteño. López Murphy se bajó de la interna de Republicanos Unidos, pero seguirá como candidato por otro espacio de la coalición opositora.

El 25 de mayo servirá de excusa para una foto del jefe de Gobierno porteño con sus dos precandidatos, camino a la recta final que mostrará, a lo último, la bandera a cuadros. En la escuela 7 del distrito escolar 1, en la calle Libertad al 500, Horacio Rodríguez Larreta será, junto a la ministra de Educación Soledad Acuña, el centro de un acto patrio y de gestión que reunirá a todo el gabinete y, por lo tanto, generará otra imagen conjunta entre Fernán Quirós y Jorge Macri.

Temprano, dos alumnos izarán la bandera salvo que llueva, en cuyo caso lo harán miembros del cuerpo de Patricios. El Himno será interpretado por Raúl Lavié y será la previa al tradicional Tedeum del que participará Larreta para, luego, ir a Villa Madero, en La Matanza, a comer un locro. Una actividad y una zona en la que Héctor “Toty” Flores, histórico de la Coalición Cívica, juega de local. Diego Santilli no estará este fin de semana, hará kilómetros familiares.

En principio, no se mostró en agenda ninguna otra actividad, con la excusa del 25 de mayo, que pueda mostrar a los dos candidatos en pugna en el mismo lugar en los días que restan para conocer la definición. Jorge Macri también visitará una comisaría con Larreta ese mismo día, como otra actividad para acercarlo. Su contrincante nacional, Patricia Bullrich, participará de una actividad en San Miguel donde estarán Joaquín de la Torre, el intendente Jaime Méndez, el precandidato a gobernador Néstor Grindetti y el alcalde Javier Iguacel. Se había preparado un desfile callejero pero se suspendió por lluvia.

Martín Lousteau, por su parte, está de viaje por Italia en el primer encuentro internacional de ciudades ecoeducativas organizado, en Roma, por el CAF – banco de desarrollo de América Latina – y la Fundación Scholas Ocurrentes. El evento culminará el viernes luego de talleres e intercambios grupales además de un encuentro con el Papa Francisco. A diferencia del año pasado, no habrá mega locro de la UCR en CABA.

La semana que viene estará la definición del candidato PRO para intentar mantener la conducción de la Ciudad de Buenos Aires. Será mediante encuestas, tres sondeos que ya están siendo trabajados hace una decena de jornadas y que cumplirán la formalidad de eliminar al nombre sobrante. Las consultoras elegidas para semejante elección fueron tres y se consensuaron entre las partes involucradas en una reunión la semana pasada.

TresPuntoZero, Aurelio e Isonomía fueron las elegidas. Se pusieron sobre la mesa, todos estuvieron de acuerdo y ya salieron al campo para hacer los sondeos en medio de un clima de tensión, particularmente instalado por la Coalición Cívica, que puso en duda los resultados de las encuestas del último mes que mostraron buena imagen y conocimiento de Quirós pero baja intención de voto.

El acuerdo llegó luego de un encuentro entre Fernando de Andreis, mano derecha de Mauricio y jefe de campaña de Jorge Macri y Mora Jozami, del lado del ministro de Gobierno. Por el lado de su par de Salud, estuvo su comandante de aventura electoral, Álvaro González, y también un hombre clave de la comunicación larretista, Federico di Benedetto.

Si bien desde el bullrichismo se dejó trascender que Macri está tan confiado de que ganará en esta puesta en escena, desde la otra orilla se le bajó el tono a semejante creencia. Se dijo que el primo de Mauricio accedió casi a que Uspallata sea la encargada de llevar adelante la iniciativa de los sondeos pero “no es tan así”, se dijo cerca de Quirós al emparentar a TresPuntoZero con el alcalde de Vicente López bajo uso de licencia.

Las otras dos, tanto Isonomía como Aresco, de Julio Aurelio, la que mostró resultados más favorables a Quirós, ya venían trabajando en la Ciudad y son un clásico de los números capitalinos. Una vez resuelto el entuerto, se proclamará un solo candidato y el PRO logrará la tan ansiada unidad en la Ciudad. Habrá que ver cómo repercute eso en los apoyos nacionales que serán relevantes aunque los comicios porteños sean concurrentes.

El ministro de Salud lanzó una campaña de afiches esta semana para generar mayor posicionamiento. Intervino carteles que llevan su apellido con una oleada de post it amarillos con distintas frases como "cuidar a las personas siempre", "no dejar que el poder me cambie", "pedir perdón cuando me equivoco", "gobernar para las personas siempre" y muchas más.

Campaña de afiches de Fernán Quirós en CABA.

El que mostró problemas fue Ricardo López Murphy, que sufrió un traspié en su espacio, Republicanos Unidos, ante la rebeldía de otros compañeros como Yamil Santoro y Roberto García Moritán. Cuando el economista bajó su postulación presidencial para ir a la Ciudad, chocó con las intenciones del esposo de Pampita y estalló la interna. Después de una votación que anticipó una presunta derrota del "Bulldog", el ex ministro de la Alianza decidió no competir en la interna de esa fuerza pero mantener en pie sus pretensiones aunque desde otra plataforma. Se hablaba del Partido Demócrata Progresista.

Moritán y Santoro, uno de sus alfiles, fueron catalogados como “traidores” y se habló de una suerte de pacto con Larreta para esmerilar a los halcones. Según ese supuesto acuerdo, Republicanos Unidos debía tener un candidato presidencial para sacarle votos a Bullrich. Como López Murphy se dio cuenta de ello, de que su postulación sería meramente testimonial y de que le haría “el juego” al jefe de Gobierno, declinó las pretensiones y se fue a la Ciudad, donde el marido de Pampita había empezado a construir su propio lanzamiento.

Un día antes de la implosión de Republicanos Unidos, López Murphy se había lanzado por la virtualidad de la Internet pero se arrepintió de la estrategia comunicacional para nada consultada y dio de baja un video muy casero subido a su canal de Youtube, una plataforma manejada por una persona cercana al hombre de la Alianza pero claramente con poco conocimiento de estrategia política.

En el video de menos de un minuto, el diputado le habló a cámara, casi como si se tratara de un fragmento de una conversación por Zoom con otros militantes del liberalismo que él representa, para arrojar algunos pocos conceptos. El más importante, su candidatura a jefe de Gobierno. En ese escenario, para él habrá tres opciones fuertes en Cambiemos, lo que dejaría por fuera a otros actores que forman parte de la alianza.

Según López Murphy, él se planteará como una “alternativa” que intente canalizar “un espacio republicano y liberal definido en la Ciudad” que lo mira a Martín Lousteau – uno de los grandes competidores, en este caso radical – como una figura asociada a la suba o creación de impuestos por la famosa resolución 125 de las retenciones al campo y, por otro lado, a Macri como un “trasplante” de Vicente López, incluso molestos con la gestión hecha en esa zona del conurbano norte.

El video, que no llegó a las 300 vistas, fue dado de baja a menos de cinco horas de haberse subido. Se puso bajo la categoría de “privado” porque llevó un mensaje contrario al que se buscará mostrar en campaña pese a la larguísima historia de Ricardo en la historia argentina. Con las redes sociales, la juventud desencantada y la rebeldía a flor de piel, se intentará un lanzamiento con menos olor a naftalina, pero todavía no fue definido aunque, en la práctica, el economista empezó a jugar.

López Murphy hará campaña por Patricia Bullrich pero Bullrich tendrá a Macri de candidato. Al ser elecciones concurrentes, las boletas no irán pegadas por lo que no habrá ningún tipo de inconvenientes al tener dos candidatos que puedan aportar votos. Probablemente haga lo mismo Horacio Rodríguez Larreta con Macri o Quirós y con Lousteau, según el acuerdo radical al que arribe para una dupla presidencial.

Video borrado de la cuenta de Ricardo López Murphy.

Tan cercanos se mostraron López Murphy y Bullrich – compartieron los terroríficos inicios de la década del 2000 – que fueron juntos a Lanús el martes a las 18 en lo que fue el primer gran acto de Néstor Grindetti, flamante precandidato a gobernador de la ex ministra de Seguridad, junto a referentes del populoso conurbano.

Fueron el centro de la foto. Nación, provincia, ciudad. En el acto, se reafirmó lo que ya se olió hace tiempo, que en Buenos Aires habrá una batalla en todas las líneas. Habrá una lista, dijo Bullrich, “desde la presidencia hasta los 135 intendentes, más el Gobernador y el Vicegobernador o Vicegobernadora, porque todavía no lo tenemos, van a ser parte del proyecto político que nosotros expresamos”. Y buscará la seducción radical.

Encuesta Marketing & Estadísticas, mayo 2023.

En CABA, la candidatura de López Murphy fue entendida, por un sector halcón, como un recorrido que no llegará a su final para no perjudicar a Macri en alianza con Patricia. Pero los números de Jorge se mostraron bastante sólidos incluso con la opción liberal por fuera. Quienes trabajan junto a él, sin embargo, quieren que sea la expresión liberal de la CABA, sin necesidad de recurrir a la vieja táctica del 2021.

Pero el diputado mira unos números tentadores de cerca. Según un sondeo de Marketing & Estadística de mayo de este año, en la interna de Juntos por el Cambio el economista estaría segundo, a siete puntos de Macri, uno por encima de Lousteau y siete arriba de Quirós. Por lo tanto, hará campaña para competir de verdad. O eso es lo que buscarán transmitir.