Rossi, en el Día de la Lealtad y en clave electoral: "Démosle la espalda a la Argentina del sálvese quien pueda"

Ante 18 mil personas y frente al Monumento a la Bandera en Rosario, el candidato a vicepresidente alertó sobre las propuestas de Javier Milei y avisó: "No es con espejitos de colores que se solucionan los problemas".

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP) en estas elecciones 2023, Agustín Rossi, cerró el masivo acto por el Día de la Lealtad que se realizó en Rosario, Santa Fe. Allí, aseguró que en los comicios del domingo "no solo se elige un modelo de Estado sino uno de sociedad" y llamó a "darle la espalda a la Argentina del sálvese quien pueda".

El funcionario afirmó que "no es con espejitos de colores que se solucionan los problemas" y agregó que el país necesita "un presidente que piense en todos los argentinos, que tenga equilibrio y templanza". Ante esto, reclamó: "Démosle la espalda a la Argentina del sálvese quien pueda; a la Argentina la salvamos entre todos o no la salva nadie".

Durante el acto en el Parque Nacional a la Bandera, a orillas del río Paraná, Rossi valoró que Massa es "el dirigente político más preparado en esta etapa histórica para ser presidente los próximos cuatro años" ya que "habla de trabajo, de desarrollo, de producción, de federalismo, de distribución y respeto por los derechos humanos".

En un acto al que asistió una multitud perteneciente a organizaciones sindicales, movimientos sociales y agrupaciones del PJ, el peronismo local celebró un nuevo aniversario del Día de la Lealtad, en conmemoración de la movilización popular del 17 de octubre de 1945. Del acto participaron, entre otros, la vicegobernadora santafesina, Alejandra Rodenas; los diputados nacionales Eduardo Toniolli y Marcos Cleri; la candidata a la Cámara baja y exsenadora María de los Ángeles Sacnun y el jefe de la bancada oficialista de Diputados, Germán Martínez.

Al cerrar la extensa lista de oradores, Rossi recordó que "el 17 de octubre es una fecha importantísima, es la fecha fundacional de nuestro movimiento". Y siguió: "Ese día los trabajadores argentinos se ubicaron en el centro simbólico y el dispositivo central de la Argentina, y dijeron, 'acá estamos y no nos vamos más de este lugar'".

El jefe de Gabinete consideró que "desde ese momento toda la derecha, a través de descalificaciones, de golpes militares, de dictaduras sangrientas intentaron desplazar al movimiento obrero y al movimiento nacional de ese centro político".

Como una forma de demostrar que Massa no solo hace promesas sino que adoptó medidas que muestran el horizonte de lo que será su eventual gobierno, dijo: "Massa ha dicho que será el presidente de los trabajadores y del trabajo, pero no solamente lo dijo sino que lo hizo". En ese sentido, recordó la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y la media sanción a la ley de devolución del 100% del IVA en la compra de productos de la canasta básica. "Ambas medidas las hicimos no pensando en el 22 de octubre, porque si no nos hubiésemos conformado con un decreto, las hacemos por ley para que sean paradigmáticas", sostuvo el candidato a vice.

Agustín Rossi junto al presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez.

Sin mencionar a sus oponentes electorales, puntualizó: "Mientras ellos hablan de sacar derechos, nosotros hablamos de ampliarlos" porque "nosotros defendemos los derechos colectivos, creemos en la solidaridad, estamos educados en ese lugar". Afirmó que "lo que hace grande al peronismo es la militancia, y cuando esa militancia está puesta en la calle con un objetivo claro, es imbatible".

Con información de Télam