María Eugenia Vidal admitió "tensiones" en Juntos despúes de la victoria en las PASO

La primera candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dijo hoy que las elecciones celebradas el domingo último "no fueron definitivas" sino "un primer paso", y sostuvo que "el partido no está terminado" porque ahora "empieza una campaña nueva" de cara a las legislativas del 14 de noviembre.

En diálogo con la radio FM Rock & Pop, Vidal aseguró que las primarias celebradas el domingo último "no fueron definitivas; son un primer paso, el inicio de un nuevo proceso esperanzador, pero este partido no está terminado".

"Empieza una campaña nueva y yo voy a convocar a todos", sostuvo la exgobernadora bonaerense, al ser consultada sobre los votantes que en las PASO se inclinaron por candidatos liberales como Javier Milei.

Por otro lado, opinó que "este Juntos es mejor que Cambiemos, con todas las tensiones que puede haber y las hay, porque es un Juntos más amplio".

En ese sentido, contó que Ricardo López Murphy y Sandra Pitta (de la lista Republicanos) ya se incorporaron formalmente a su lista de diputados en los puestos 4 y 9, respectivamente, al igual que el candidato a legislador porteño Roberto García Moritán.

Consultada sobre si podrá haber dificultades en suelo bonaerense para una integración tan rápida, remarcó que la elección "no tiene nombre y apellido, y sería un error" pensar de esa manera.

Vidal aconsejó entonces ir "con mucha humildad y no creérsela" y agregó: "No estamos para que nadie priorice su ego y su vanidad".

No obstante, aclaró que no hablaba "de nadie el particular sino que es algo que sucede mucho en política" en todos los distritos en general.

En otro tramo de la entrevista, Vidal llamó a que la voten en noviembre aquellos cuyo objetivo "es ponerle un límite al oficialismo y al mismo tiempo que salgan proyectos de ley" en beneficio de la gente porque, para eso, "se necesita un número", y es necesario ampliar el bloque opositor, según su visión.

Finalmente, negó que el triunfo de JXC en las PASO del domingo afecte al Gobierno: "Una primaria perdida no pone en riesgo la estabilidad institucional de un país", apuntó.

"Somos republicanos en serio y el Presidente tiene que terminar su mandato porque fue votado para eso", aseguró y consideró que desde el oficialismo "es momento de que corrijan" el rumbo y "dejar de buscar culpables" de su derrota.

Con información de Télam