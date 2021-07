Randazzo fue a TN a criticar a Cristina Kirchner: "No acuerdo con el rumbo"

El ex ministro cuestionó al presidente Alberto Fernández al decir que no cumplió con las expectativas.

El ex ministro de Transporte Florencio Randazzo visitó el canal Todo Noticias (TN) para criticar al gobierno de Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner. El precandidato a diputado para estas elecciones 2021 apuntó contra "la dirigencia política que debería tener vergüenza" y dijo que no habla con el presidente ni por teléfono.

Acerca de la gestión de Alberto Fernández, Randazzo opinó: "No cumplió con las expectativas que tenía el pueblo. Hoy la Argentina tiene que 7 de cada 10 pibes son pobres, tienen una inflación de las más altas del mundo, lo que no nos hace pensar que podemos ahorrar, invertir, generar capital humano y crecer. Se sale de la pobreza creciendo".

"La mayoría de los argentinos no coincide con el rumbo que plantea Cristina"

En una entrevista con A dos voces, el candidato opinó que "Alberto tiene los mismos resultados que la política de Macri" y argumentó que "la Argentina tiene cada vez más pobreza, cada vez mas trabajadores en la informalidad, la Argentina tiene cada vez peores servicios de los que brinda el Estado".

Randazzo contó que no mantiene contacto con Alberto Fernández desde fines de 2019 cuando lo acompañó por una recorrida en la localidad bonaerense de Chivilcoy y que la última vez que habló con Cristina Kirchner fue en 2017 cuando le ofreció ser candidato a diputado nacional.

"En 2017 fui con una lista propia sabiendo que no tenía ninguna oportunidad de ganar", afirmó Randazzo.

"Yo no tengo problemas personales con Cristina Kirchner", afirmó Randazzo y definió a la vicepresidenta como "una dirigente importante para la política argentina, pero está claro que la mayoría de los argentinos no coincide con el rumbo que plantea Cristina".

Acerca del rumbo de gobierno que propone Cristina Kirchner, Randazzo opinó que los resultados son malos: "los servicios públicos que presta el Estado son un desastre, no tenemos políticas de desarrollo, tenemos una inflación que no nos permite crecer, no nos permite crear empleos"

Con respecto a Mauricio Macri, el ex ministro de Transporte sostuvo que "los problemas que había en 2015 fueron agravados por Macri, nunca tuve ninguna expectativa de su gobierno, porque tiene una idea errada de cómo debe ser el Estado"

Randazzo desmintió a Bonelli en vivo

El periodista Marcelo Bonelli preguntó si era cierto que iba a ser ministro del gobierno de Alberto Fernández, pero que esa posibilidad fue rechazada por pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"No me consta eso y yo a Alberto Fernández lo vi por última vez antes de que sea presidente. Afirmar eso sería faltar a la verdad", dijo y agregó que desde el oficialismo "nadie me mandó un mensaje".