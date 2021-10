Raitelli, candidato del FdT en Brandsen, va por la mayoría en el Concejo para imponer una agenda ambiental

El candidato a concejal del Frente de Todos en Brandsen, y actual director de Anses a nivel local, Fernando Raitelli, recorrió el centro de la ciudad junto a El Destape y detalló los reclamos de las vecinas y los vecinos. Las propuestas de su espacio.

En las PASO del 12 de septiembre, Fernando Raitelli fue a internas dentro de su espacio político y logró imponerse por amplia mayoría. De esta forma, el candidato a concejal del Frente de Todos quedó como el único dirigente con posibilidades de ganar la elección en noviembre en un distrito gobernado por Juntos.

El dirigente, quien también es el actual director de Anses, recorrió el centro de la ciudad junto a El Destape y detalló cuáles son los reclamos de las y los vecinos y las propuestas de su espacio. “Necesitamos el apoyo de las de las vecinas y los vecinos para lograr mayoría en el Concejo Deliberante para darle fuerza a nuestra agenda ambiental”, dijo el funcionario.

En ese sentido recordó que “al finalizar la gestión en 2015 había una planta de tratamientos de residuos sólidos y urbanos en Brandsen que hoy es un basurero a cielo abierto. Nosotros estamos trabajando con una agenda ambiental, porque creemos en el ambientalismo popular, en llevar el medio ambiente al barrio”.

“Los vecinos y vecinas son los que menos contaminan, los que menos desechan y los que más sufren la contaminación. Si bien vivimos en un pueblo que está muy lindo estamos teniendo problemas ambientales y ahí no podemos retroceder”, ratificó Raitelli. Por eso, “vamos a apostar muchísimo a la agenda ambiental, porque creemos que si no hay medioambiente, no hay producción, no hay salud pública, no hay desarrollo, no hay nada”.

Por otra parte, el candidato dijo que, en las charlas mano a mano con los y las vecinos, “me dan mucho aliento, me dicen ‘metele’, ‘seguí para adelante’”. Sin embargo advirtió que “tenemos muy buena recepción pero no nos relajamos, seguimos trabajando y para eso es fundamental la unidad que hemos logrado”.

Reclamos en Brandsen

Entre los distintos pedidos de la sociedad, Raitelli dijo que “los reclamos que tenemos tienen que ver con varias cuestiones, pero fundamentalmente con el sistema de salud pública. Hoy no hay turnos, la gente se acerca al hospital o a los CAPS y los turnos empiezan a darlos a las 11 de la mañana y dan sólo 5 turnos”. Es así como “la gran mayoría de la gente se queda sin ser atendida”.

En tanto, explicó que “también tenemos reclamos con la seguridad; si bien es un pueblo muy tranquilo que no se caracteriza por ser inseguro, han robado viviendas de familias conocidas del casco urbano”. “No podemos entender cómo puede suceder eso en un pueblo donde se puede tener todo controlado”, destacó y agregó que “venimos hablando con el misterio de Seguridad de la Provincia y por suerte nos enviaron cadetes que están en proceso de formación a la ciudad. Pocas veces se vio que el ministerio de Seguridad bonaerense haya venido tantas veces a nuestro municipio”.

Finalmente, Raitelli dijo que “hay un gran problema habitacional porque el municipio no pone tierras a disposición de los vecinos y las vecinas para que lo puedan comprar”. “Para nosotros dar lotes es fomentar la cultura de trabajo, porque si el vecino no tiene un trabajo en relación dependencia lo vas a incentivar a que salga a buscar trabajo para pagar en cuotas el terreno”, remarcó.