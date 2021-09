Raitelli: “Queremos políticas concretas para mejorar el medio ambiente de Brandsen”

Lo afirmó el candidato a concejal del Frente de Todos en Brandsen, y actual director de Anses a nivel local, Fernando Raitelli. Las propuestas del dirigente en un distrito que históricamente se define por voto a voto.

Fernando Raitelli es director de Anses en Brandsen y candidato a concejal de una de las listas del Frente de Todos. Uno de los ejes de su campaña se centra en mejorar el medio ambiente y lograr una vida sustentable a través de herramientas como el reciclaje y compostaje.

“Al finalizar la gestión de 2015 había una planta de tratamientos de residuos sólidos y urbanos en Brandsen que hoy es un basurero a cielo abierto. Hemos retrocedido 10 años en materia ambiental y estamos convencidos y convencidas que el camino es otro”, detalló Raitelli en diálogo con El Destape. “Si no hay medio ambiente no hay producción, no hay comercio, no hay empleo; lo que planteamos es transversal a todo eso, manifestó y agregó que “tenemos que empezar a valorizar esas políticas que en algún momento estuvieron. Nosotros creemos en un ambientalismo popular”.

De esta manera, el dirigente dijo que “tenemos que hablarle a los vecinos y a las vecinas sobre el medio ambiente que son quienes menos contaminan, los que menos desechan pero los que más sufren la contaminación”. Raitelli detalló que en Brandsen “tenemos una planta depuradora que no funciona en su totalidad. Somos una ciudad que depende de una industria que llegó a tener 1.500 trabajadores y hoy tiene 46 operarios”.

El candidato a concejal recordó que entre 2005 y 2007, “el pueblo de Bransden se movilizó de manera unánime y la no contaminación fue un tema en la agenda de los brandseños. Incluso teníamos una ordenanza donde se prohibía la utilización de bolsas que no fueran biodegradables, yeso se perdió”. A modo de ejemplo, Raitelli detalló que “una alternativa es realizar el compostaje, entonces si hay desechos que quizás no tienen que ir a la bolsa de residuos, podemos compostar y reutilizar los residuos de otra manera”.

“Tenemos que generar el consenso con nuestras instituciones para que sean las instituciones de Brandsen y los organismos públicos los que demos el puntapié inicial y tengamos una ciudad con el cuidado de medio ambiente como agenda principal”, finalizó.