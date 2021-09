Nuevo atentado contra el peronismo: sabotaje contra un auto de un candidato

Le cortaron los cables de su auto a un candidato del Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires. Se trata de Pablo Primucci, precandidato a concejal de San Nicolás y ex director de la clínica Fundación Virgen del Rosario de esa ciudad.

En medio de la conmoción por el balazo en un acto político al diputado provincial de Corrientes Miguel Arias, dirigente del Frente de Todos, sucedió otro episodio de violencia contra el peronismo. Ahora fue hacia un precandidato en la Provincia de Buenos Aires. Se trata de Pablo Primucci, que integrará en el segundo lugar la lista a concejales del FdT en el partido de San Nicolás.

Primucci es médico y fue director de la clínica Fundación Virgen del Rosario de San Nicolás y de la Dirección Médica del Sanatorio de la UOM. Lideró el Policlínico de esa ciudad el primer año intenso de pandemia. Ese lugar fue el que acaparó el mayor número de internados del partido de San Nicolás.

Ayer este candidato del Frente de Todos denunció que le cortaron los cables de su auto. Relató Primucci que el miércoles por la tarde estacionó el auto frente a la puerta de su casa. "Después de dos horas intentamos ponerlo en marcha y no arrancó. Llamamos al auxilio que acercó el auto hasta la concesionaria y lo revisaron. Pensamos que era la computadora del vehículo que estaba fallando", contó paso a paso así los hechos.

"El mecánico que nos atendió nos preguntó si había “alguien que no los quiere”. Nos aseguró que el inconveniente era producto de un cable cortado intencionalmente con un elemento filoso", agregó sobre el intento de un sabotaje contra él.

Dejó en claro cómo fue la maniobra para que sucediera: "La persona que realizó ese daño, además de conocer en detalle cómo realizar la maniobra, debió tirarse abajo del auto. Específicamente, se trata de un cable que va del block del motor a otra parte para hacer masa". Primucci le dijo a El Destape que de un robo no podía tratarse porque se bloquea el motor. "No podés arrancarlo, no enciende el vehículo, no le sirve a un ladrón". El auto es un Ford Fiesta 2019.

"Inmediatamente nos dirigimos a la DDI a radicar la denuncia y constataron el hecho. Se labraron las actas correspondientes y se pidió la grabación de las cámaras ubicadas en la vía pública. El fiscal interviniente es el doctor Patricio Mugica Díaz", informó Primucci. Recién comienza la etapa de investigación del hecho. Será clave lo que surja de las imágenes de las filmaciones para identificar a quién realizó el corte de frenos ("arriba del auto había una cámara 360º que filmó todo") y quién está detrás de este intento de sabotaje. "Realizamos las denuncias donde corresponden que es ante la justicia. Hay que seguir trabajando para tener una sociedad más justa para todas y todos", dijo el candidato del FdT.

En diálogo con El Destape, este médico que se volcó a la política por primera vez aseguró: "Es sugestivo este ataque, es un sabotaje. Lo hizo alguien para joderme. Y sabía lo que hacía. Por ahí, hay alguien que no le gustó que yo entrara en la política".

Además, le dijo a este medio: "Tal vez es para imponer este clima de que está todo mal, de que nadie va a votar. En 2001 no iba a votar la gente. Quieren montar un clima adverso para que a dos o tres giles les convenga". Manifestó que no sospecha de nadie de su entorno. "La gente me quiere porque me conoce de años. En 30 años de médico nunca tuve en un problema", le contó a El Destape. Y cerró: "No les tengo miedo, voy a seguir adelante".

La Lista 2 del Frente de Todos está compuesta por Cecilia Comerio, Pablo Primucci, Muriel Engelbrecht, Pablo del Lito, Noelia Insaurralde, Marcelo Coronel, Fernanda Rodriguez, Osvaldo Galeano, Sandra Romero, Armando Tactagi (precandidatos a concejales titulares); Daniela Merlo, Víctor Busch, Yohana Montiel, Oscar Vigo, Juliana Herrera, Roberto Gómez (precandidatos a concejales suplentes); María Eugenia Bravo, Leandro López, Mariana Delmas, Ezequiel Herrera (precandidatos a consejeros escolares titulares); Andrea Zucchella, Esteban Peretti, Victoria Diaz, Cristian Caminos (precandidatos a consejeros escolares suplentes).

El caso Miguel Arias en Corrientes

Hace dos semanas, el dirigente peronista Arias fue baleado a días de las elecciones correntinas. El hecho ocurrió al sur de la provincia, en la localidad de Tapebicuá. El diputado peronista fue trasladado al Hospital San José de la ciudad de Paso de los Libres.

El ataque sucedió mientras Arias se encontraba presenciando un acto de cierre de campaña junto al intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, y candidatos locales que en pocos días participarán de los comicios en los que se votarán autoridades municipales y provinciales. Según el parte médico de ayer, Arias evoluciona favorablemente y ya dejó la terapia intensiva luego de pasar un cuadro grave y fue trasladado de una sala común.