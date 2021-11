Mauricio Macri puso en duda la continuidad de Juntos por el Cambio y le marcó la cancha a Larreta

El ex presidente hizo un claro comentario hacia el Jefe de Gobierno y, además, puso en duda la continuidad del espacio político.

El lunes posterior a las elecciones legislativas y al repunte del Frente de Todos en distintos puntos del país, el principal referente de Juntos por el Cambio lanzó un fuerte cimbronazo para dentro del espacio. Mauricio Macri puso en duda la continuidad de la coalición y apuntó directamente contra Horacio Rodríguez Larreta.

En una entrevista con Joaquín Morales Solá en Todo Noticias, el ex presidente habló de las internas que se empezaron a producir dentro del espacio. A los conocidos choques entre "halcones y palomas", ahora también apuntó a que esa situación puede generar tensiones dentro de Juntos por el Cambio. Durante la noche del domingo, justamente, mientras Horacio Rodríguez Larreta brindaba su discurso frente a los militantes macristas y del PRO, en la parte de abajo las personas que estaban en el búnker comenzaron a cantar: "Hay que saltar, hay que saltar, el que no salta es radical". Allí, dentro de las bases, se volvió a ver como está resquebrajado el espacio.

Esta vez, en su entrevista mano a mano con el periodista macrista, Morales Solá, el ex mandatario aseguró que su coalición está en riesgo y que "es precavido". Si bien no nombró a que personas se refirió, sostuvo que dentro de Juntos por el cambio "hay muchos curas que quieren ser papás, otros que quieren ser cardenales y otros obispos". Sin embargo, aseguró que "hay que dejar de lado las ambiciones individuales".

Es sabido que uno de los principales dirigentes que tiene expectativas de cara al 2023 -y ya está realizando todo su armado- es Horacio Rodríguez Larreta, quien tiene intenciones de ser presidente. Si bien no lo nombró, Mauricio Macri buscó ponerle un freno al Jefe de Gobierno y aseguró: "Nace una nueva era que significa una nueva oportunidad. Radica en no repetir los mismos errores. No se puede ir del derrotismo al exitismo". En este punto, Macri hace hincapié a que no se puede llegar al exitismo, justamente, porque en sus últimas apariciones aparece con derrota, tal cual ocurrió -por ejemplo- en Córdoba donde la lista que apoyó perdió ante la de Luis Juez.

En este punto se dirigió sin nombrar a Rodríguez Larreta y añadió: "No es que se pierde una idealización y nace otra. Vamos buscando un líder mesiánico, un salvador y el último salvador fue Diego Armando Maradona. Hoy ningún dirigente tiene que ocupar ese lugar". Esta frase, justamente, es en clara referencia al Jefe de Gobierno quien busca armar una construcción de liderazgo dentro del espacio.

La impotencia ante la imposibilidad de capitalizar a nivel mediático -y sobre todo en la última imagen del domingo- también quedó de forma manifiesta cuando la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio lanzó un comunicado en el que indicó: "El Gobierno Nacional debe admitir la tremenda derrota y dejar de negar la realidad. Es momento de que reaccionen y produzcan los cambios que exige la situación. Nos preocupa el pueblo argentino porque el mensaje en las urnas fue contundente para que haya un cambio de rumbo".