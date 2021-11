Luis Juez insultó a Alberto Fernández y lo comparó con un amante furtivo

El electo senador por Córdoba lanzó violentos comentarios contra el presidente y los militantes.

El electo senador nacional por Cambiemos en Córdoba Luis Juez comparó al presidente Alberto Fernández con un "amante furtivo" y le adjudicó la derrota electoral del peronismo a la vicepresidenta Cristina Kirchner. El referente de Cambiemos en Córdoba hizo un desfile por los medios para atacar al gobierno nacional, insultar al presidente y lanzar frases polémicas.

"A Alberto no lo considero ni un amante furtivo, porque el guaso ni siquiera cumple una tarea. Lo considero un pelele que a las 10 nos convoca al diálogo y a las 11 al lado de Máximo se hace el pibe de La Cámpora. Con todo respeto, yo no quiero lastimar la embestidura presidencial, pero no me da respeto", afirmó Juez en La Nación +.

Minutos más tarde, Juez estuvo con Nicolás Wiñazki en Todo Noticias (TN) donde le dijo "pavote" al presidente y señaló: "Alberto no puede ni sacarlo a pasear a Dylan. Ha mostrado una incapacidad, una incompetencia, una inutilidad supina. Claramente estamos frente al peor gobierno de la historia de la Argentina".

"Francamente, lo mejor que le podría a hacer a la Argentina este Presidente, es quedarse en Olivos, reflexionar y que la Justicia Electoral le haga llegar el cómputo definitivo de cómo votaron los argentinos, para ver si reflexiona en serio, porque mañana se va a envalentonar con este acto", agregó.

Luego le preguntaron cuál era el peor gobierno de la historia Argentina y dijo Alberto Fernández, pero ante la repregunta hizo una insólita afirmación. "Son la peor gestión de la Argentina, a De la Rúa no le llegaba el agua al tanque, pero estos se pasan de vivos. A de la Rúa, le faltaba un cambio a esa caja, pero estos te quieren pasar en quinta en una subida", dijo.

"Si Alberto necesita parar el país para que Cristina lo respete, estamos en la lona. Me ofrezco a pagarle el psiquiatra", manifestó.

Acerca del futuro de la Argentina, Juez manifestó que no espera nada: "Solo espero que la justicia electoral le haga llegar los cómputos definitivos. Creía con todo el respeto que este tipo sabía leer y escribir, pero no sabe ni de matemáticas no sabe leer escribir. Un tipo que ha perdido hasta las nociones básicas de la primaria claramente puede estar viviendo una realidad complicada".

Con respecto a Juntos por el Cambio, en la alianza electoral a futuro, Juez adelantó que "queremos plantear un cambiemos federal, queremos empezar a mirar el interior de la argentina. Si los dirigentes creen que la Argentina termina en la General Paz....me niego a la ambarización de la política".