La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, analizó el escenario para estas elecciones 2021 y consideró que por la pandemia de coronavirus, las PASO deberían ser suspendidas y se refirió a la firma junto a Alberto Fernández y otros gobernadores del Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la Violencia de Género: “Fue un hecho muy importante porque es difícil lograr que la agenda publica priorice las políticas vinculadas a la violencia de genero”.

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), la mandataria provincial evaluó respecto a las elecciones 2021 y en especial las PASO: “No nos parece que sean productivas en tiempos normales. En Río Negro cada partido ya lleva resuelta su interna y solo presentan un candidato. Las PASO no tienen sentido en Río Negro, no lo han tenido en su historia y ahora se agrega la crisis sanitaria. Serían altamente contraproducentes sanitariamente. Las PASO deben ser suspendidas, no tiene sentido realizarlas”.

Asimismo, se refirió a la entrega de viviendas a mujeres en Bariloche: “El Instituto de la Vivienda ha cambiado la modalidad de entrega de título de propiedad de las viviendas sociales y federales y las entregamos a nombre de la mujer que es la titular y el con titular es su pareja. Porque hemos comprobado que son las mujeres la que tienen que excluirse en sus hogares con los hijos”.

“Hay conductas de mirar hacia a otro lado y eso generó que el Estado no se involucre realmente. Elizabeth (Gómez Alcorta) es una persona comprometida de gran conocimiento y con un equilibrio suficiente para ir poniendo en agenda los temas a medida que la sociedad los pueda ir tratándolos. “Cada uno de los ministerios en nuestro gobierno tiene una agenda vinculada al género y al combate a la violencia”.

Cómo avanza el plan de vacunación contra el coronavirus

A nivel sanitario, aseguró: “Tenemos un muy buen ritmo de vacunación”. “Río Negro tiene 36 hospitales y numerosos centros de salud. Estamos vacunando a los docentes de nivel inicial y primer ciclo”, agregó. “Vacunamos a todo el personal y a los que se alojan en los geriátricos. Estamos con expectativas de ir dando vuelta la pagina lentamente. Prevemos una subas de caso entrando en el otoño”.

Sobre la economía provincial afirmó: “Atravesamos un momento muy duro porque el turismo representa un ingreso muy importante para la provincia. Tuvimos una caída en la recaudación muy grande. Vamos recuperando un ritmo normal tanto en ingresos como en el empleo. La buena temporada de verano nos ayudó a acomodar”.

En otro sentido, Carreras destacó: “Los ciudadanos están muy vinculados a su día a día y su lucha para reacomodar la economía familiar después de un año de pandemia. La discusión electoral no está en la cotidianidad de las personas”, “Veo hartazgo con respecto a la grieta. El ciudadano común no se siente identificado con esa discusión. Y la grieta es más propia de Buenos Aires que de las provincias”.