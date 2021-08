La fake news de La Nación contra Tolosa Paz: "está sacado de contexto"

El diario centenario sacó de contexto a la pre candidata a diputada por el Frente de Todos luego de que hablara con Roberto Navarro en El Destape Radio.

En medio de la campaña de cara a las PASO, el diario La Nación se tiró en contra de la candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz con una fake news sobre posibles reformas impositivas luego de que haya hablado con Roberto Navarro en El Destape Radio.

"¿Qué pensamos acerca de cómo y de qué manera deberíamos dinamizar aún más para cubrir las desigualdades? Para eso faltan recursos y esos recursos tienen que ser discutidos también en la órbita del Congreso que está dando discusiones que para mí son muy importantes. La matriz impositiva de Argentina tiene que ser revisada", propuso Victoria Tolosa Paz el martes en diálogo con Roberto Navarro por El Destape Radio.

"Estamos quienes pensamos que (la matriz impositiva) tiene que ser cada vez más progresiva, que las pymes más pequeñas, los sectores más desprotegidos, incluso los profesionales, tengan una matriz que permita seguir invirtiendo y desarrollándose y una presión más fuerte sobre las grandes empresas, las grandes fortunas y los grandes patrimonios", afirmó, mientras que el diario centenario, en una nueva operación en contra del peronismo, entendió lo que quiso.

Este miércoles, la periodista María O'Donnell habló con Tolosa Paz y no quiso dejar pasar el fantasioso título de La Nación. "Dice hoy La Nación que Tolosa Paz impulsa mayor carga impositiva a empresas. ¿Es cierto?", consultó la conductora de De acá en más (Urbana Play).

"No. Esto, María, es lo que suele pasar con este periodismo... Los invito a escuchar la nota interesante que me hizo Roberto Navarro en El Destape. Yo puedo explicar, mirá cómo sacan títulos que no llevan a lo que estaba explicando...", señaló la candidata a diputada. "Creo en las matrices impositivas progresivas, que quiere decir que los que menos tienen menos carga impositiva deben tener y es tanto para personas físicas como jurídicas", explicó una vez más.

"Está sacado de contexto, yo estaba explicando la diferencia entre nuestro proyecto económico y tributario a diferencia del de (el expresidente Mauricio) Macri", reclamó. "No es nada nuevo sino una explicación de lo que hicieron", respondió O'Donnell a modo de aclarar la tergiversación del diario centenario.

"Fijate cómo el periodismo construye títulos e instala durante meses una situación falsa. Se supone que estudian para poder informar, pero la verdad es que cuando ves esos titulares... Hay cosas con las que prefiero reírme porque creo que hay una intención en desinformar, en generar angustia y dolor", completó Tolosa Paz.