Juan Grabois humilló a Espert: "Fijate si el narco que te financia te compra una Constitución"

El dirigente social acusó al candidato liberal de desconocer la Constitución Nacional y de financiar su campaña con dinero proveniente del narcotráfico.

José Luis Espert y Juan Grabois protagonizaron un fuerte cruce en las redes sociales. Luego de que el candidato a diputado nacional por Avanza Libertad amenazara con “meter preso” al dirigente social por cortar la calle, este lo humilló a través de su cuenta de Twitter y lo acusó de desconocer la Constitución Nacional y de financiar su campaña con dinero proveniente del narcotráfico.

“Para meter preso a alguien tenés que ser juez, fiscal o policía, no diputado. Fijate si el narco que te financia te compra una constitución y aprendés mínimamente para qué te estás postulando”, sentenció Grabois en Twitter, en respuesta a las declaraciones de Espert.

La respuesta de Espert

La réplica del liberal no se hizo esperar: “Te subís a una opereta, pero sos incapaz de negar que estás violando la Constitución cortando las calles. Tenés suerte (o alguien que te protege) de estar libre. Eso habla de la desigualdad ante la ley, pero no de tu inocencia”. El descargo de Espert no terminó allí, sino que el mensaje inauguró una seguidilla de posteos llenos de prejuicios y desconocimiento de los derechos garantizados por la Constitución.

“Además, sos un miserable que al mismo tiempo que lucra con la desesperación de la gente que vive de planes sociales por haber quedado fuera de un sistema que ha destruido al país, le arruina la vida a los argentinos que laburan y pagan impuestos para que vos lucres políticamente con los planes, cortando calles, avenidas, etc.”, prosiguió el economista.

Y agregó: “Si tuvieras buenas intenciones con los que vos decís defender, estarías capacitando beneficiarios de planes y conectándolos con el mundo del trabajo para que tengan un trabajo digno que los haga libres en vez de armar una suerte de sindicalismo paralelo, mafioso y degradante de la gente que quedó fuera del sistema”.

Grabois lo dejó mal parado

La respuesta del dirigente social fue lapidaria hacia el economista. Lo mostró en una manifestación, cortando la calle tal y como él asegura que es motivo de prisión, y escribió: "Pero ¡Espert! Si te vimos cortando la calle muy campante en unas cuantas ocasiones, como en este motín ¡entregate!; además, perdón, ¿te subías el jet ensangrentado del narco Machado o no?