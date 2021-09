Fernández: "La solución de la pobreza es el trabajo, no los planes"

El presidente Alberto Fernández afirmó que en el Gobierno "estaremos felices cuando todos los argentinos tengan su puesto de trabajo".

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que cumplió con su "compromiso electoral de que los jubilados dejen de pagar medicamentos" y dijo que es "imperdonable que el Estado" no garantizara ese derecho, en tanto que afirmó que en el Gobierno "estaremos felices cuando todos los argentinos tengan su puesto de trabajo".

"También acompañamos a las pymes a sostener el empleo de sus trabajadores durante la pandemia porque la industria es lo que genera el desarrollo social", dijo tras recorrer el Parque Industrial Hudson en el partido de Berazategui. El acto contó con la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el intendente local, Juan José Mussi y la precandidata a diputada nacional, Victoria Tolosa Paz.

Fernández dijo hoy que "la Argentina no se construye cerrando universidades ni con ministros de salud que dejaron vencer cientos de miles de vacunas". "No queremos apostar a esa timba financiera que nos costó la fuga de decenas de miles de dólares", afirmó el mandatario al encabezar un acto en Berazategui, en el que señaló además que el empresariado que "necesita la Argentina es el que arriesga, convoca al trabajo, gana e invierte".

Asimismo, el mandatario destacó que "la solución de la pobreza es el trabajo, no los planes" sociales y sostuvo que "la forma de desarrollar el país es llevando industria a todo el país". Al encabezar un acto en el parque industrial Berazategui, el mandatario indicó: "Los peronistas todos los días celebramos la industria y creemos en ella; no tenemos un día, todos los días la celebramos".

Cuando Massa tomó la palabra, cuestionó duramente al ex mandatario Mauricio Macri por pedir la "destitución" del Gobierno, al tiempo que reveló que el líder del PRO los llamó a él y a Alberto Fernández tras las PASO de 2019 para que lo ayudaran a "ordenar" el último tramo de su gestión.

"Nosotros creemos en la democracia cuando ganamos y cuando perdemos. Voy a contar algo que tal vez no deba. Me acuerdo después de las PASO de 2019, cuando el ex presidente se levanta una mañana, reacciona como un chico al que le habían robado el juguete, se enoja con los argentinos y nos cuesta 14.000 millones de dólares de reserva. En un semana trágica para la Argentina", afirmó Massa. El líder del Frente Renovador continuó: "Pero me acuerdo de ese fin de semana, del ex presidente que se ve que había entrado en razones, llamándote a vos (Alberto Fernández), en ese entonces presidente electo. Llamándome a mí, en ese momento diputado electo, a través de Emilio Monzó, de manera directa por WhatsApp, pidiéndonos que lo ayudemos a ordenar el último tramo de su gobierno".

Entre los presentes, también estuvo la precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz, quien aseguró que “el domingo hay que definir el rumbo: o el Club de la Mentira o el Frente de Todos, que tenemos una idea de cómo reconstruir este país en función de la producción, de la innovación, del desarrollo, de la creación de valor y los puestos de trabajo”.

Tras la recorrida del Parque Industrial Hudson en Berazategui, dijo: “Junto al presidente de la Nación podemos mirar a los ojos a los trabajadores y a los empresarios, que son la expresión de quienes siguen invirtiendo en la Argentina, y decirles que incluso en un tiempo de pandemia, el Frente de Todos sigue apuntalando la matriz productiva generadora de empleo en la Argentina”.

En este marco, señaló que una de las medidas que tomó el gobierno fue sacarle “a los trabajadores el peso del pago al impuesto a las Ganancias” algo que había sido “prometido por el Club de la Mentira de Macri y de Vidal” pero cuando “gobernaron no lo cumplieron”.