Elecciones 2021: un debate sobre el debate, al revés de lo acostumbrado

La precandidata del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, quien encabeza las encuestas, es quien viene proponiendo al resto de los candidatos que se animen a debatir. Pero el precandidato de Juntos, Diego Santilli, no quiere saber nada. Los motivos políticos y estratégicos de cada uno.

En lo que es toda una novedad en la historia de los debates en el país, la precandidata a diputada que encabeza las encuestas en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, volvió a reclamarle a quien va segundo, Diego Santilli, que se anime a debatir públicamente antes de las primarias. Hasta ahora, confirmó, todos aceptaron el reto excepto el precandidato macrista. Como era de imaginar, al reclamo se sumó el radical Facundo Manes, competidor directo de Santilli en esta instancia. "El debate es necesario", lo azuzó. Pero el ex vicejefe de gobierno porteño no quiere saber nada. "Victoria corre con ventaja porque puede hablar de las cosas que Santilli no sabe o de las que no quiere hablar", explicaban en el comando del Frente de Todos.

Es una rareza de la historia desde el retorno democrático. Hasta ahora, la tradición indicaba que quien iba primero le escapaba a la discusión mientras que los que venían detrás hacían lo imposible por cruzarlo frente a las cámaras. Pero Tolosa Paz invirtió la ecuación y es ella quien viene invitando a quienes la siguen en los sondeos. Con un buen manejo de los medios y conocimiento de la gestión, la candidata del Frente de Todos se siente cómoda en la discusión ante un atril. Por eso, la decisión de llevar la ofensiva en un ítem en el que el macrismo y los medios afines históricamente buscaron utilizar contra los candidatos del peronismo, al punto que el Congreso terminó aprobando una ley de debate presidencial obligatorio.

En la posición tomada por Tolosa Paz, obviamente, también hay motivos estratégicos. En el comando del Frente de Todos entienden que el conocimiento que posee la candidata sobre la provincia de Buenos Aires y la posibilidad de poner en discusión los modelos económicos -el que llevó adelante Mauricio Macri y el del Frente de Todos en este período- la colocan en una posición muy ventajosa frente a Santilli. El postulante de Juntos por el Cambio busca poner el eje en la seguridad pero, hasta ahora, no consiguió mostrar un mensaje diferenciador y con consignas novedosas.

"No se sabe cuál es la Argentina que quiere Juntos por el Cambio o Cambiemos. Nosotros sí sabemos lo que hicieron ellos cuando gobernaron. Por eso decimos que sería muy sano plantear de cara a esta elección un debate abierto", planteó la semana pasada Tolosa Paz. "Necesitamos que de cara a la ciudadanía Diego Santilli le explique a la ciudadanía qué piensa y qué quieren hacer con la Argentina", agregó la candidata del Frente de Todos, quien ayer presentó su primer spot de campaña.

"Primero vamos a elegir nuestros candidatos y después vamos a ir al debate", respondió Santilli, incómodo por la situación. "Cuando salgamos de la elección primaria nuestra, que tiene que ver con qué candidato será el de nuestro espacio, ahí obviamente vamos a debatir con vista a la elección de noviembre", buscó explicar. Pero entonces fue su contrincante Manes quien le insistió, con la premisa que debatir también "enriquece a la oposición". "Yo quiero un debate con Diego Santilli, recibimos invitación y aceptamos inmediatamente para el debate en un canal de televisión, y le digo a Santilli que todavía estamos a tiempo de intercambiar ideas, y construir juntos mejores propuestas para fortalecer a la oposición", insistió el neurólogo.

Los sondeos

Hay otra particularidad por la que a Tolosa Paz puede resultarle productivo debatir contra Santilli y Manes y es que todavía tiene un alto nivel de desconocimiento como candidata. En verdad, ninguno de los tres es del todo conocido, pero ella viene unos pasos por detrás. Por eso, en las dos encuestas cerradas el viernes pasado por consultoras cercanas al oficialismo -una en la totalidad de la provincia de Buenos Aires y otra específicamente en el Conurbano- muestran que el Frente de Todos le saca una mayor diferencia a Juntos que Tolosa Paz a la suma de Santilli y Manes.

En el caso del sondeo realizado en el GBA, la diferencia entre frentes fue del 17% mientras que en los candidatos se redujo al 13%. En la otra encuesta, Tolosa Paz obtuvo en toda la Provincia el 37,6% quedando a escasos tres puntos y medio a la suma de Santilli -26,7%- y Manes -7,3%-, que dio un total de 34%. Pero en la medición de "marcas", el mismo sondeo otorgaba al Frente de Todos un 38,4% y a Juntos por el Cambio el 30,7, estirando la diferencia a casi 8 puntos.

Porque algo que revelaron estos trabajos fue que Santilli no retendría buena parte de los votantes de Manes en las primarias, que luego emigrarían hacia otras opciones como Florencio Randazzo o José Luis Espert. Por eso también la diferencia que se produce entre la suma de ambos candidatos y la opción por Juntos. No perder votantes será otro desafío que le quedará por delante a Santilli -además de debatir con Tolosa Paz- si, como todo indica, se impone a Manes en las PASO.