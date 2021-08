Encuestas: la foto no modificó los apoyos al Frente de Todos

De acuerdo a las encuestas que maneja el Gobierno y los especialistas consultados, el Frente de Todos no sufrió una merma de apoyos por la difusión de la foto en Olivos. Un sondeo le otorga una ventaja de 17 puntos en el Conurbano, que se reduce cuando se mide por candidatos.

De acuerdo a las encuestas que maneja el Gobierno, el episodio de la foto en Olivos no modificó sustancialmente en la intención de voto para las PASO que se realizarán dentro de tres semanas. El análisis es que el electorado está muy dividido en la lógica de la grieta, quien ya tenía resuelto su voto para el oficialismo o la oposición no lo modificará por una foto. Un consultor recibió el viernes los últimos datos de una encuesta en el Gran Buenos Aires que mostraba que, a lo sumo, el oficialismo podría perder un par de puntos en manos de la izquierda o de gente que no irá a votar a las primarias, pero no más. Eso dentro de un panorama general que le otorgaba un triunfo por un margen importante en la principal provincia, pero lejos de los porcentajes obtenidos en 2019, lo que deja el interrogante abierto sobre la cuenta a nivel nacional.

La intriga que recorría el espinel político era conocer el impacto que tuvo en el electorado la imagen del cumpleaños en Olivos, la respuesta del presidente Alberto Fernández y el respaldo que le dio el Frente de Todos. "Las encuestas no muestran un impacto en la intención de voto. La sociedad está muy polarizada y la gran mayoría ya tiene su decisión tomada de cara a las elecciones", comentaba un importante funcionario el viernes en la Casa Rosada. Por otro lado, reconocía que en los focus groups aparecían respuestas antipolítica o de cierta apatía ante el comicio que puede derivar en una menor participación, pero que no estaba claro a quién podría beneficiar eso.

El Destape contactó a tres consultores que suelen hacer trabajos para el oficialismo que aceptaron compartir los datos de los sondeos concluidos esta semana pero manteniendo la reserva de la fuente porque no se habían hecho para su difusión. "El viernes cerré una encuesta en el Gran Buenos Aires y no se percibe ninguna caída: tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio crecen respecto a la medición que hicimos en junio", explicó la directora de una de esas consultoras.

En el GBA, que es donde se asienta buena parte de los votos del Frente de Todos, el oficialismo se impone por 17 puntos cuando se pregunta por partido, una diferencia que se reduce a 13 puntos cuando se pregunta por candidatos. Esto es porque la suma de los votantes de Diego Santilli y de Facundo Manes es mayor que quienes luego dicen que elegirán a Juntos por el Cambio. En esa lógica, si, como todo indica, Santilli derrota a Manes en las primarias, una parte de los votos del neurólogo radical luego se repartirán en otras opciones como José Luis Espert o Florencio Randazzo. La candidata del oficialismo, Victoria Tolosa Paz, todavía no es muy conocida.

La diferencia

Si la diferencia de 17 puntos entre ambos frentes en el Conurbano puede parecer amplia, en realidad, no lo es tanto. "En 2019 fue de 25 puntos", recordaba otro encuestador. No habían medido el interior provincial, pero de acuerdo a los datos que conocían de otros colegas, concluían que la diferencia en el territorio bonaerense rondaba los 10 puntos. Seguro que será decisiva en el resultado a nivel nacional, pero también es inferior a la de dos años atrás en el rubro diputados nacionales que fue del 15%. El encuestador, preocupado, hacía cuentas sobre el resto del país y veía muy pareja la cuenta nacional.

Otro dato que surgía del sondeo en el Conurbano era que el Presidente mantenía una imagen positiva del 54%, igual a la que tenía en junio pasado. Esto también mostraría que la foto del cumpleaños, con la que busca hacer campaña la oposición, no lo afectó entre quienes lo apoyan. Llamativamente, tanto su gestión como el manejo de la economía quedaban muy por debajo, unos 17 puntos menos. Eso se explicaría, analizaban en la encuestadora, por la pandemia. La gente entiende las dificultades que debió atravesar el Gobierno debido al año y medio de la crisis agravada por el coronavirus, pero eso no quería decir que no tuviera una postura crítica sobre lo realizado por el gobierno hasta ahora, en especial en materia económica.

Voto humilde, voto joven

Otra de las encuestadoras consultadas acababa de cerrar un sondeo en toda la provincia de Buenos Aires -no sólo del GBA- mientras que tenía otro de la Capital de la semana anterior, cuando el episodio de la foto todavía no había tomado tanta trascendencia. "El Frente de Todos crece entre los más humildes, pero sigue con un desempeño menor entre los jóvenes", era uno de los análisis que surgían en la provincia de Buenos Aires. Lo mismo que Facundo Manes crece en el segmento de mayor nivel de instrucción y José Luis Espert tiene mejor promedio en el sector más joven.

En territorio bonaerense surgían dos escenarios. En las PASO, el Frente de Todos obtenía el 37,6% contra la lista de Juntos de Santilli que sacaba el 26,7% y la de Juntos de Manes el 7,3%. Sumadas las dos boletas opositoras quedarían con el 34%, a escasos 3,6 puntos del oficialismo, con un 9,2% de indecisos. Pero, luego, cuando se consulta sobre las generales de noviembre, el Frente de Todos sube al 38,4% de intención de voto mientras que Juntos desciende al 30,7%, redondeando la diferencia de 8 puntos que hasta ahora vienen dando la mayoría de los encuestadores que recorren la Provincia. En ese segundo escenario, Espert alcanzaba el 8,2%, Florencio Randazzo el 6,1% mientras que la izquierda y el voto en blanco rondaban los 3,5 puntos. Los votos de Manes en las PASO permanecían un poco más de la mitad en Juntos, en tanto que el resto se repartía entre las demás fuerzas.

Un punto interesante de este pormenorizado trabajo era que planteaba el 41% como posible techo del Frente de Todos en la Provincia, dado que en ningún escenario conseguía capturar siete puntos de apoyo moderado que ahora se dispersaban entre otras opciones como Randazzo, la izquierda y el voto en blanco.

Más parejo que lo habitual

El sondeo en la ciudad de Buenos Aires confirmaba el paisaje más parejo que lo acostumbrado en el distrito que alumbró al macrismo. En números redondos, le otorgaba a Juntos por el Cambio el 40%, al Frente de Todos el 30% y la derecha liberal de Javier Milei el 10%, con un 10% de indecisos. Como en la encuesta bonaerense, Juntos por el Cambio ganaba unos puntos en las PASO con la suma de candidatos. Así, mientras María Eugenia Vidal obtenía el 31%, Ricardo López Murphy el 10% y Adolfo Rubinstein el 2%, redondeando un total del 43%.

Los números se acortaban cuando se planteaba la competencia entre Vidal y el candidato del Frente de Todos, Leandro Santoro. La ex gobernadora conseguía un 39% contra el 32,1 del legislador porteño -a escasos 7 puntos- con un 12,8% para Milei. De ahí seguramente la preocupación de Vidal en los últimos días que la llevó a compartir una actividad de campaña con Mauricio Macri, de quien buscaban tomar distancia hasta hace unas semanas.