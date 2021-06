Elecciones 2021: sin Vidal ni Bullrich, Juntos por el Cambio sigue sin definirse

Definieron el nombre con el que se presentarán a elecciones, lanzaron un discurso de unidad pero asoma la PASO bonaerense.

Sin María Eugenia Vidal ni Patricia Bullrich presentes, pero con la concurrencia de Mauricio Macri, la mesa nacional de Juntos por el Cambio se reunió este miércoles para intentar llegar a un acuerdo en medio de una interna feroz de cara a las elecciones 2021. Puertas afuera, todavía evocan el discurso de unidad y no pierden la esperanza de una lista de consenso pero no descartan - y algún dirigente se animó a confirmar - una PASO en la provincia de Buenos Aires, donde centraron el debate. El encuentro sirvió para definir el nombre de la alianza pero no se avanzó en candidaturas ni en pisos para que los perdedores de las internas cuelen sus nombres en la boleta ganadora. Las líneas discursivas y las estrategias para llegar a las urnas se definirán recién en las próximas dos semanas.

Juntos por el Cambio seguirá llamándose Juntos por el Cambio. Así lo definieron después de hacer un análisis en las distintas provincias del país. La conclusión arrojó que el sello está instalado, que no tiene sentido hacer una modificación de nombre, de afiches y propaganda política y un dato clave: este domingo habrá comicios en Jujuy y no pueden sacarle el título a días de ir a las urnas.

Lo que quedará por afinar serán los reglamentos internos que incluyen pisos electorales para que las listas perdedoras metan sus dirigentes en la ganadora respetando la paridad de género. Eso será resuelto en mesas provinciales según la realidad de cada distrito. Lo cierto es que, frente a la necesidad de ampliar e incorporar a los espacios más chicos, ese piso deberá bajar para evitar que se vayan por fuera. Sin embargo, algo dejaron en claro: cualquier presidente de partido que quiera competir más allá de la frontera de JxC no podrá llevarse a la estructura. Se intervendrá a nivel nacional.

El encuentro contó con la presencia de Horacio Rodríguez Larreta, que salió sin decir una palabra a la prensa al igual que Mauricio Macri. Esta vez, el ex presidente pudo acomodar su agenda y participar del ágape. También estuvieron Humberto Schiavoni; Luis Naidenoff; Gerardo Morales; Alfredo Cornejo; Maximiliano Abad; Maximiliano Ferraro; Juan Manuel López; Miguel Ángel Pichetto; Mario Negri; Martín Lousteau; Cristian Ritondo; Jorge Macri y Maricel Etchecoin.

Llamó la atención la ausencia de las dos figuras que hoy protagonizan la interna más feroz: Vidal, que cumple un aislamiento estricto por haber regresado de una gira por Estados Unidos y que tampoco se sumó de forma remota; y Bullrich, que dijo tener un inconveniente personal que le impidió asistir. Fuera de micrófono, uno de los dirigentes presentes aseguró dos cosas: la ex gobernadora no competirá en Buenos Aires, como pidió Macri, y definirá su futuro la semana que viene.

Ante los medios, Ritondo aseguró que están "trabajando por la unidad". Sobre la provincia de Buenos Aires, Cornejo destacó que la elección "es clave para el equilibrio de poder porque se juega que el oficialismo tenga mayoría en ambas Cámaras" del Congreso nacional, algo que tendrá una fuerte impronta de los comicios bonaerenses "por la cantidad de diputados que se eligen", por lo que le dieron "mucha prioridad" a la situación del territorio.

Sobre la competencia electoral, Cornejo celebró la existencia de listas de consenso pero "si hay competencia entre buenos candidatos, por lo que nos une", aunque tampoco miró con malos ojos "una competencia entre Facundo Manes y Diego Santilli, que sería muy provechoso, como también lo sería una lista de unidad porque el kirchnerismo ha progresado muchas veces por la división de la oposición". "Unidad ante todo y en todos los distritos". El vicejefe de Gobierno porteño estará nuevamente en el conurbano este jueves, particularmente en Tres de Febrero, para repetir la foto con intendentes que apoyaron su presencia como cabeza de lista nacional.

El caso bonaerense

La lista de invitados a la reunión sumó una particularidad: la presencia de Abad y Jorge Macri coló la interna bonaerense dentro del debate nacional. Como presidentes del radicalismo y PRO provinciales, respectivamente, ambos estuvieron en un encuentro que se centró en analizar, básicamente, la situación del distrito más populoso del país.

"Tenemos clara la responsabilidad como oposición, por eso vamos a mantener la unidad", dijo un Ritondo que aseguró que "hay temas mucho más importantes que las candidaturas" y destacó que actualmente tienen "más de tres buenos candidatos para enfrentar al kirchnerismo en su provincia". El diputado nacional del PRO también tiene sus aspiraciones personales y jugará en Buenos Aires en 2023 pero se correrá si Santilli, su par en el Congreso si llegara a ganar en 2021, mide mejor en las encuestas.

Esa lógica hoy no pareciera replicarse en la provincia donde hay una contienda muy fuerte para estos comicios de medio término. Si bien aseguraron que no se habló de internas y se avanzó en trabajar en listas de unidad, Jorge Macri dijo que "no hay definición de candidatura del PRO en Buenos Aires" pese a que el lunes un grupo de intendentes le dio su visto bueno a la postulación de Santilli. Para el intendente de Vicente López, la foto del feriado sólo mostró la búsqueda del consenso aunque se encargó de decir que las listas bonaerenses deberán definirse en el distrito. Sin embargo, en el Gobierno de la Capital Federal todavía esperan que se sume al armado.

Durante la reunión, acordaron, dijo Macri, agotar todas las instancias para lograr la unidad. "El kirchnerismo va a ser un gran esfuerzo por tratar de ganar en la provincia, tenemos 15 diputados nacionales que se ponen en juego y tenemos que tratar de renovar esas 15" bancas y sumar más en caso de ser posible. "La discusión de provincia es en provincia, no se discute en otro lugar. La interna es el final de la historia, el objetivo primero es tratar de buscar acuerdo de unidad y hay posibilidades de competir pero no tenemos que empezar desde ahí" y si se va una PASO, lo tienen que definir los distritos. "Si hay que competir, se competirá pero no arrancaríamos por ahí".

Si bien evitó confirmar si él será el candidato que competirá con Diego Santilli, en las últimas horas trascendió que podría pedirse licencia como intendente de Vicente López para encarar la campaña e intentar llegar al Congreso Nacional para, luego, disputar la gobernación dado que no puede reelegir en el municipio. Cuando El Destape le consultó sobre Larreta, lanzó: "Lo respeto mucho", pero "imponerle a cualquier distrito candidatos, no está bien. Hoy lo que se acordó acá es que cada provincia discute su provincia".