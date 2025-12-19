Francia negocia los presupuestos mientras los diputados tratan de evitar un bloqueo

FOTO DE ARCHIVO. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, gesticula mientras habla durante las preguntas a la sesión gubernamental en la Asamblea Nacional en París, Francia

El ‍presupuesto de Francia para 2026 se enfrenta el viernes a un momento decisivo, mientras los parlamentarios ‍tratan de evitar un ⁠estancamiento fiscal en unas conversaciones finales para acordar un proyecto de ley de consenso.

Una comisión mixta de la Asamblea Nacional y el Senado se reunirá para elaborar un texto presupuestario definitivo que se someterá a votación en ambas cámaras el martes.

En caso contrario, el primer ministro, Sébastien Lecornu, se vería obligado a solicitar una ley de urgencia para permitir el ‌gasto, la recaudación de impuestos y el ⁠endeudamiento en el nuevo año ⁠hasta que se pueda acordar un presupuesto adecuado.

Los inversores y las agencias de calificación examinan con lupa las finanzas francesas, ‍mientras Lecornu lucha por frenar un déficit presupuestario del 5,4% de la producción este año, ⁠el más alto de la ‌zona euro.

El Gobierno en minoría insiste en que el presupuesto debe mantener el déficit fiscal por debajo del 5% el año que viene, tras haber cedido terreno respecto a su objetivo original del 4,7% con costosas ‌concesiones para ‌ganarse a los legisladores socialistas.

El Senado aprobó el lunes un presupuesto para 2026 con un déficit fiscal del 5,3%, después de que los conservadores bloquearan las subidas de impuestos para compensar un ​déficit de financiación mayor de lo previsto en el presupuesto de la Seguridad Social que había aprobado la Cámara Baja.

Antes de las negociaciones del viernes, los socialistas de la Cámara Baja exigen que los ricos paguen más, mientras que los conservadores dicen que rechazarán las subidas de impuestos.

Aunque se alcance ‍un acuerdo el viernes, podría ser torpedeado en una votación ante la Cámara Baja, que tiene la última palabra.

También en ese caso, es probable que el Gobierno presente una ley de prórroga de emergencia para evitar un cierre al ​estilo estadounidense, antes de reactivar una legislación presupuestaria más permanente a principios del próximo año.

El Gobierno en minoría de Lecornu tiene ​poco margen de maniobra en el díscolo Parlamento francés, donde las batallas presupuestarias ya han derrocado a tres ⁠Gobiernos desde que el presidente Emmanuel Macron perdió la mayoría en unas elecciones anticipadas en 2024.

Con información de Reuters