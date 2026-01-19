Fixture de Boca en el Torneo Apertura 2026: rivales, fechas y clásicos

Boca Juniors ya conoce el camino que deberá transitar en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El Xeneize, dirigido por Claudio Ubeda, formará parte de la Zona A junto a 14 rivales más, y tendrá compromisos clave como el Superclásico ante River y los duelos ante Independiente, San Lorenzo y Racing.

En este artículo te contamos el fixture completo de Boca en el Apertura 2026, cuándo debuta, contra quién juega y todas las fechas confirmadas del torneo.

Boca en la Zona A del Torneo Apertura 2026

La Liga Profesional confirmó el fixture del Torneo Apertura 2026 dividido en dos zonas de 15 equipos cada una. Boca quedó ubicado en la Zona A junto a Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Talleres, Instituto, Platense, Vélez, Estudiantes de La Plata, Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell's, Defensa y Justicia, Central Córdoba de Santiago del Estero y Unión.

El torneo constará de 16 fechas en su primera etapa, donde se incluirán dos partidos interzonales que Boca disputará ante Racing (Fecha 6) y River Plate (Fecha 15). Las localías serán iguales a las del 2025, lo que significa que si Boca fue local el año pasado ante determinado rival, volverá a serlo este año. Los ocho mejores equipos de cada zona avanzarán a la fase de playoffs. La fase de grupos finalizará el fin de semana del 26 de abril de 2026.

Una de las particularidades de este fixture es que Boca jugará tres de sus cuatro clásicos como local en La Bombonera. El Xeneize recibirá a Racing en la Fecha 6, a San Lorenzo en la Fecha 10 y a Independiente en la Fecha 14, todos en su estadio.

El Superclásico ante River será el único que Boca dispute como visitante. El encuentro en el Monumental está programado para el fin de semana del 19 de abril por la Fecha 15, en uno de los partidos más esperados del torneo. Será un duelo clave para ambos equipos de cara a la clasificación a los playoffs.

El equipo dirigido por Claudio Ubeda tendrá un calendario exigente en 2026. Además del Torneo Apertura y el Clausura, Boca disputará la Copa Libertadores, la Copa Argentina y potencialmente la Supercopa Argentina si se confirma su participación. El objetivo de Boca es claro: priorizar la Copa Libertadores y pelear el campeonato local. Pero la seguidilla de partidos será un desafío interesante para un Xeneize que tendrá que dosificar fuerzas a lo largo de la temporada.

Fixture completo de Boca en el Apertura 2026

Boca debutará en La Bombonera el domingo 25 de enero a las 18:30 ante Deportivo Riestra. Su primer partido como visitante será ante el flamante campeón Estudiantes de La Plata el miércoles 28 de enero a las 22:15, en un duelo de alta exigencia para el equipo de Úbeda.

El calendario confirmado de Boca para el Apertura 2026 es el siguiente:

Fecha 1: Boca vs. Riestra (Domingo 25/01 a las 18:30)

Fecha 2: Estudiantes vs. Boca (Miércoles 28/01 a las 22:15)

Fecha 3: Boca vs. Newell's (Domingo 01/02 a las 19:15)

Fecha 4: Vélez vs Boca (fin de semana del 08/02)

Fecha 5: Boca vs Platense (fin de semana del 15/02)

Fecha 6: Boca vs Racing (Interzonal – fin de semana del 22/02)

Fecha 7: Lanús vs Boca (semana del 25/02)

Fecha 8: Boca vs Gimnasia de Mendoza (fin de semana del 01/03)

Fecha 9: Central Córdoba vs Boca (fin de semana del 08/03)

Fecha 10: Boca vs San Lorenzo (semana del 11/03)

Fecha 11: Unión vs Boca (fin de semana del 15/03)

Fecha 12: Boca vs Instituto (fin de semana del 22/03)

Fecha 13: Talleres vs Boca (fin de semana del 05/04)

Fecha 14: Boca vs Independiente (fin de semana del 12/04)

Fecha 15: River vs Boca (Interzonal - fin de semana del 19/04)

Fecha 16: Defensa y Justicia vs Boca (fin de semana del 26/04)

Los horarios y fechas exactas de los demás partidos se irán confirmando semana a semana según lo disponga la AFA y los derechos televisivos.