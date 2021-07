Elecciones 2021: sin Macri, Larreta impuso sus candidatos pero no evitó las PASO

El jefe de Gobierno impuso sus nombres pero no evitó las PASO en distritos clave para la alianza.

Con Mauricio Macri "varado" en Europa, Horacio Rodríguez Larreta impuso nombres propios para encabezar las listas de candidatos a diputados nacionales por la Ciudad y provincia de Buenos Aires, sin embargo no pudo evitar las internas y no logró boletas de unidad. En ambos distritos se cerraron tres y dos nóminas, por la CABA y territorio bonaerense respectivamente, y el larretismo pudo armar hojas que dejaron conformes a los aliados principales. En Córdoba y Santa Fe irán a unas internas feroces. Con este panorama, el actual gobernante de la CABA intentó mostrarse como líder del espacio, María Eugenia Vidal logró renunciamientos importantes y se quedará con sillas codiciadas; Diego Santilli logró la aceptación de los intendentes PRO y pudo sumar a Gustavo Posse pero tendrá una partida interesante contra Facundo Manes.

No hubo sorpresas, los candidatos se conocieron esta semana pero quedaron formalizados el sábado al mediodía. El camino no fue sencillo. En la Ciudad necesitó de varias reuniones y un renunciamiento filtrado previamente a los medios, el de Patricia Bullrich, que se subsanó con un lugar de interés en la boleta de la provincia. Vidal, que a principio de año no estaba demasiado entusiasmada con volver a la política pública, empezó a hacer campaña hace más de un mes y medio con reuniones cara a cara con vecinos y comerciantes. La ex gobernadora tiene la intención de construir una candidatura presidencial para el 2023, no de jefa de Gobierno, pero Larreta le pidió que esté y ella estuvo.

Mauricio Macri perdió esa batalla. En varias ocasiones la pidió para la provincia, pero ella no tuvo ganas. La derrota del 2023 fue dura, la encontró llorando, con un escenario que no tenía en mente, y eso puso en duda que, incluso, se presentara este año. Ella analizó que tiene un techo difícil de romper en Buenos Aires y que era necesario llevar nuevas figuras para lograr una victoria. Esa figura fue la de Diego Santilli.

Santilli comenzó a ser nombrado en 2020. De extracción peronista, el ex vicejefe de Gobierno fue elegido por Larreta por su capacidad, entendieron, de atraer sectores no kirchneristas. Algo que plasmaron con la inclusión de dirigentes de Hacemos, un espacio construido por el lanusense Diego Kravetz, en las nóminas bonaerenses. Cambiemos intentó la lista de unidad en la provincia pero el radicalismo, que después de las internas partidarias acrecentó sus ganas de ocupar espacios de poder, decidió ir por fuera.

Elisa Carrió fue una de las armadoras de la fallida unidad. Aislada en su casa de Capilla del Señor, buscó una boleta única que no llegó y acusó a Facundo Manes de querer llegar a la Casa Rosada de un día para el otro, sin carrera política. Al ex vicejefe de Gobierno porteño no le quedaba otra salida más que lanzarse por fuera de la Ciudad. Al ser el segundo de Larreta por dos mandatos consecutivos, el natural sucesor no podía presentarse en la Capital. ¿Por qué decidieron eso? La pésima gestión de Macri obligó a ganar la CABA en primera vuelta, con todos los cañones, sin guardar figuras. Prefirieron ponerlo en riesgo, ante la difícil tarea de ganar la provincia, a perder en 2019.

Mientras tanto, con la tranquilidad de haber logrado fotos populosas que incluyeron nombres que hasta hace semanas estaban en la vereda contraria -- como el de Jorge Macri --, Larreta ya planifica su carrera presidencial. En agosto tendrá su primera gira oficial por los Estados Unidos, parte de su proyección internacional coordinada por Fernando Straface, el Secretario General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad que tendrá la tarea de proyectar la figura del mandatario fuera de las fronteras argentinas.

La Ciudad

El desembarco de Vidal a la Ciudad no fue gratuito aunque tampoco fue molesto, dada la buena relación que mantiene con el jefe de Gobierno. Más que con espacios legislativos, María Eugenia Vidal se quedará con sillas ejecutivas en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. El nuevo vicejefe será Emmanuel Ferrario, primer candidato a legislador porteño por la nómina que llevará la cara de la ex gobernadora. La precandidata a diputada nacional también colará, a fin de año y con un cambio en la ley de ministerios, un nombre en la cartera de Seguridad, también vacante, el de Gustavo Ferrari que ya se desempeñó en el mismo cargo pero en la provincia, durante la gestión cambiemita.

Con esos movimientos, los lugares expectantes de la nómina de diputados nacionales se repartieron de forma equitativa entre los tres aliados fundadores de Juntos por el Cambio, alternando PRO-UCR-CC. El primer renglón será para Vidal, seguida por el economista liberal Martín Tetaz, propuesta de Martín Lousteau. Luego aparecerá, para completar el podio, Paula Oliveto, por la Coalición Cívica.

La elección de Tetaz no terminó de convencer pero la negociación de Lousteau fue dura y logró imponer su nombre. Con la intención de ver el vaso medio lleno, lo celebraron. No tanto por la inclusión del economista sino por la exclusión de uno de los pedidos por Mauricio Macri, Fernando Iglesias. El diputado, que tendrá que renovar su banca, no es bien visto por el larretismo por su espíritu confortativo e incluso estuvo a punto de quedar en un lugar incómodo pero finalmente lo ubicaron cuarto, por lo que seguirá en el Congreso.

Dentro de esos lugares incómodos, Sergio Abrevaya, del GEN, quedó décimo. El espacio se sumó a Juntos por el Cambio este año, tanto en la Ciudad como en la provincia, con dos roles distintos: en el territorio porteño estará en el armado larretista pero en el bonaerense lo hará por el sector de Manes. En el primero, bajo una situación difícil a la hora de proyectar un ingreso a la Cámara Baja. En el segundo, relegado al cuarto puesto bajo la figura de Margarita Stolbizer.

Pero los del GEN no serán los únicos incómodos. Vidal tuvo que incluir, en la lista de legisladores porteños, el nombre de Darío Nieto, implicado en la causa de espionaje ilegal M, que irá noveno. Fue un pedido expreso de Mauricio Macri. De ingresar, todo indica que sí, ganaría la inmunidad de la detención. En total, renovarán 21 bancas de un total de 30. Actualmente, con los nuevos aliados, Vamos Juntos posee 39 lugares sobre 60 y el Frente de Todos tiene 17.

Pese a los esfuerzos, Vidal deberá enfrentarse a un Ricardo López Murphy que, más allá de no ir por dentro, generó alivio en las filas larretistas. Con la baja de Bullrich, temían una filtración de votos hacia otras propuestas más de derecha y la inclusión del ex ministro resolverá ese inconveniente. El economista confirmó nombres como el de Sandra Pitta, la investigadora macrista del CONICET, el economista Gustavo Lazzari, la ex número dos de Mariano Federici en la UIF macrista, María Eugenia Talerico, y, en último lugar, al negacionista Darío Lopérfido. También habrá una nómina radical comandada por el ex secretario de Salud macrista, Adolfo Rubinstein, que esta semana reconoció que la salud no fue prioridad en el gobierno de Mauricio Macri. Estará acompañado por Mónica Marquina y Facundo Suárez Lastra que tendrá que renovar banca este año. Al final, de forma simbólica, el actor Luis Brandoni.

La provincia

María Eugenia Vidal fue una de las que hizo el nexo para que Diego Santilli sea aceptado en la provincia pero una de las figuras más importantes fue la del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que logró la unidad en el distrito y se ganó el rol de jefe de campaña. Sin embargo, más allá de los esfuerzos, no logaron la boleta única porque uno de los aliados fundadores, el radicalismo, decidió ir por fuera. Dependiendo de las encuestas, Santilli ganará la PASO o la perderá ante Facundo Manes. El hombre del PRO buscará hacer la diferencia en el conurbano bonaerense y se sacó una foto con Jorge Macri -- presidente del PRO y uno de los últimos en sumarse -- para incrementar su caudal en el interior, donde es más fuerte el postulante de la UCR.

A diferencia de Vidal, Santilli ya lanzó su candidatura para el 2023. Su presentación en sociedad y sus discursos internos en reuniones de convencimiento estuvieron dirigidos a la provincia del futuro, para que "vuelva a ser compañera", con foco en la educación y la economía. Ensayado, desplegó ante las cámaras una proclama individualista, una charla entre el candidato y el elector muy diferente al concepto de comunidad del peronismo frentetodista.

El armado que lo acompañará sirvió para dejar con una sonrisa a las figuras que lo apoyarán, no a los espacios. Con una fuerte impronta PRO, Graciela Ocaña logró el segundo puesto pero será el único nombre de Confianza Pública. La Coalición Cívica, por el trabajo de Carrió, se quedó con el tercer y cuarto renglón que llevarán los nombres de Juan Manuel López y Marcela Campagnoli respectivamente. Bullrich aparecerá quinta, con Gerardo Milman, mientras que Jorge Macri quedó sexto, con María Sotolano. Su primo, el ex presidente, recién consiguió un hueco en la séptima posición con Hernán Lombardi, otro de sus solicitados. Así, el "varado" metió tres nombres en tres listas.

El larretismo deberá enfrentarse a un Facundo Manes que se encontró con un difícil cierre de listas. Con nombres confirmados, la disposición de los lugares en la hoja quedó para último momento y generó sorpresas. Margarita Stolbizer, que se nombró como una segunda segura, quedó recién en cuarto lugar después de Danya Tavela, impulsada por Loustau, y el ex diputado macrista, Emilio Monzó. Quinto, otro radical, Fabio Quetglas.

Córdoba y Santa Fe, complicadas

Si bien se descuenta que Juntos por el Cambio ganará en Córdoba, no logaron la lista de unidad y habrá PASO entre el PRO y la UCR. Por el radicalismo se presentará el diputado y presidente del interbloque en la Cámara Baja, Mario Negri. Decidió "quedar mal" con el partido fundado con Mauricio Macri y no renunciar al intento de su espacio de disputar la batalla. Estará acompañado por Soher El Sukaria y para diputados irán Gustavo Santos (Pro), pedido por el ex mandatario, Soledad Carrizo (UCR) y Ramón Mestre (UCR).

Ese espacio se enfrentará con Luis Juez (Frente Cívico), que irá por el Senado, contra la boleta de diputados que llevará los nombres de Rodrigo De Loredo (UCR); Laura Rodríguez Machado (Pro); Héctor Baldassi (Pro). Quien gane se quedará con los dos senadores y tres diputados (los dos primeros y el quinto). El segundo ganará dos legisladores para la Cámara Baja (el tercero y cuarto), según el acuerdo refrendado por Juntos por el Cambio Córdoba. Los terceros o cuartos no accederán al reparto.

En Santa Fe habrá cuatro listas. La primera, más PRO duro, llevará como candidatos al Senado a Federico Angelini, actual diputado, y Amalia Granata, legisladora provincial. Para la Cámara Baja están Luciano Laspina y Jorge Faurie en tercer puesto. La nómina tiene la banca de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y se enfrentará a la de José Corral y (UCR) y Astrid Humel (PRO) para la Cámara Alta y Roy López Molina para Diputados. Las otras dos estarán comandadas por Carolina Losada y Dionisio Scarpin para el Senado y Mario Barletta para Diputados mientras que la última llevará a Maximiliano Pullaro y Camila Piedrabuena para competir por bancas en la Cámara Alta y Gabriel Chumpitaz en la Baja.

Las listas bonaerenses

Diputados nacionales (Santilli)

1- SANTILLI

2- OCAÑA Graciela

3- LÓPEZ Juan

4- CAMPAGNOLI Marcela

5- MILMAN Gerardo

7- LOMBARDI Hernán

9- FINOCCHIARO Alejandro

Diputados nacionales (Manes)

1- MANES Facundo

2- TAVELLA Danya

3- MONZÓ Emilio

4- STOLBIZER Margarita

5- QUETGLAS Fabio

Las listas de CABA

Juntos podemos más - Diputados nacionales (Vidal)

1- VIDAL María Eugenia

2- TETAZ Martín

3- OLIVETO Paula

4- IGLESIAS Fernando

5- CARRIZO Carla

6- SANCHEZ Fernando

Juntos podemos más - Legisladores porteños (Vidal)

1- FERRARIO Emmanuel

2- PARRY María Inés

3- REYES Hernán

4- MENDEZ María Sol

9- NIETO Darío Hugo

Republicanos Unidos - Diputados nacionales (López Murphy)

1- LÓPEZ MURPHY Ricardo

2- PITTA Sandra

3- LAZZARI Gustavo

4- TALERICO María Eugenia

5- RINALDI, Franco

13- LOPÉRFIDO Darío

Republicanos Unidos - Legisladores porteños (López Murphy)

1- GARCÍA MORITÁN Roberto

Adelante Ciudad - Diputados nacionales (Rubinstein)

1. RUBINSTEIN, Adolfo Luis

2. MARQUINA, Mónica María

3. SUÁREZ LASTRA, Facundo Ernesto

4. ETCHEGARAY, Ana Lía

5. SCOTTO, Martín Esteban

13. BRANDONI, Luis “Beto”