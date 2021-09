Elecciones 2021: Alberto Fernández cerró la campaña en Provincia y dijo que la mejor política económica "fue la vacuna"

El presidente Alberto Fernández encabezó los actos este miércoles de cara a las PASO. El cierre de campaña tuvo tres lugares: Mar del Plata, Junín y Bahía Blanca. También estuvieron Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán.

El Frente de Todos cerró la campaña bonaerense con tres actos simultáneos en Mar del Plata, Bahía Blanca y Junín. Alberto Fernández encabezó los actos este miércoles y estuvo junto al gobernador Axel Kicillof en la ciudad balnearia, de cara a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo. Allí el mandatario aseguró: "No creemos en una economía donde el ajuste lo hagan los que trabajan. El trabajo no es un costo, es crecimiento para el país"

En la serie de actos estuvieron los precandidatos a diputados nacionales por esa provincia, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan. También estuvieron el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, está en Junín; y el presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara baja, Máximo Kirchner, fue a Bahía Blanca donde realizaron los tres actos en simultáneos. El presidente desde el acto aseguró: "Nuestra mayor preocupación fue hacer crecer un salario caído. Si uno mira el salario real hoy, está igual que en diciembre de 2019" y agregó: "El problema se resuelve con la creación de trabajo. El trabajo, para nosotros es dignidad"

"Vino Kato (Gabriel Katopodis) y me dijo hay dos hospitales que están casi terminados desde 2015. Fuimos a terminar los hospitales que no hicieron. Y distribuimos treinta hospitales modulares. Para que no nos pasara lo que las imágenes nos mostraban. Cerramos exportaciones porque teníamos que privilegiar a los argentinos", aseguró Alberto Fernández. En ese mismo sentido, con respecto a lo que se vivió en este tiempo con la pandemia del COVID-19 añadió: "La mejor política económica que tuvimos fue la vacuna"

"Les hicieron creer a miles de trabajadores que se tenían que reconstruir en emprendedores. Somos peronistas, sabemos de qué se trata trabajar y de qué se trata producir. No quisimos que ninguna Pyme se cierre ni el trabajo se pierda", añadió Alberto Fernández. También cuestionó hoy los dichos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre la necesidad de eliminar las indemnizaciones por despido, y señaló que el dirigente opositor manifestó esa postura porque, para Juntos por el Cambio (JxC), "trabajar es un costo". "Para nosotros está el capital y el trabajo, que se asocian a un proyecto común", subrayó el mandatario desde Mar del Plata.

El Gobernador Axel Kicillof aseguró que "la idea es que no se hable del gobierno de Macri y de Vidal y de sus consecuencias. No podemos perder la memoria, está prohibido olvidarse de lo que pasó hace tan poco tiempo". Por otro lado, agregó: "En la tele decían que el no quería sostener las discusiones, los invitamos una y mil veces a debatir. Hoy no quieren debatir porque la base a la que se niegan a debatir es que instrumentaron una nueva estafa electoral en 2021".

Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa agregó: ""En una boleta estamos aquellos que soñamos con un país libre, desendeudado; en la otra boleta están los que endeudaron a la Argentina en un minuto y 27 segundos".

Máximo Kirchner habló sobre la pandemia y el legislador aseguró. En medio de su alocución, arremetió contra las declaraciones de Larreta contra los derechos laborales. "Fue todo muy doloroso, hubo mucha muerte y todos los días se trataron de evitar buscando respiradores, camas. Sinceramente, ha pasado mucho y ha sido muy difícil, pero estoy convencido de que tenemos una oportunidad y debemos aprender de las cosas que nos pasan", expresó el legislador.

"En los primeros años de gobierno del primer gobierno de Néstor, miraba mucho los números de la desocupación. Hoy escuchaba a Larreta que tiene una muy buena idea, siempre la misma, suspender o eliminar las indemnizaciones por despido. El 25 de mayo de 2003, argentina tenia mas de 25% de desempleo, el 9 de diciembre de 2015 era de 6%, sin eliminar indemnizaciones" sentenció. En esa línea, remató: "No les mientan más a la gente, que se haga cargo si las quiere eliminar, pero que no diga que va a generar trabajo, que no disfrace sus ideas".