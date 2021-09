Elecciones 2021: En el cierre de campaña en Provincia, Máximo Kirchner llamó a la reconstrucción y apuntó contra Larreta

El Frente de Todos realizó el acto de cierre de campaña de la provincia de Buenos Aires en Mar del Plata con los principales dirigentes del peronismo.

El Frente de Todos realizó el acto de cierre de campaña de la provincia de Buenos Aires en Mar del Plata, con la participación del presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y los candidatos a diputados nacionales Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán. También contó con la participación del diputado nacional Máximo Kirchner, quien le apuntó duramente al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

Luego de agradecer al personal de salud y al resto de los trabajadores esenciales por su labor durante los peores momentos de la pandemia, Kirchner recordó que "el desastre económico social que había dejado Macri era muy grande". Y rememoró: "A los meses de que Alberto se hiciera cargo de la nación, vino esta pandemia global y hubo que reconstruir el aparato sanitario, fue muy complejo para todos".

"Fue todo muy doloroso, hubo mucha muerte y todos los días se trataron de evitar buscando respiradores, camas. Sinceramente, ha pasado mucho y ha sido muy difícil, pero estoy convencido de que tenemos una oportunidad y debemos aprender de las cosas que nos pasan", expresó el legislador. En medio de su alocución, arremetió contra las declaraciones de Larreta contra los derechos laborales.

"En los primeros años de gobierno del primer gobierno de Néstor, miraba mucho los números de la desocupación. Hoy escuchaba a Larreta que tiene una muy buena idea, siempre la misma, suspender o eliminar las indemnizaciones por despido. El 25 de mayo de 2003, argentina tenia mas de 25% de desempleo, el 9 de diciembre de 2015 era de 6%, sin eliminar indemnizaciones" sentenció. En esa línea, remató: "No les mientan más a la gente, que se haga cargo si las quiere eliminar, pero que no diga que va a generar trabajo, que no disfrace sus ideas".

Para concluir su participación, aseguró que "los que siempre endeudaron a la Argentina fueron jefes de gobierno de la Ciudad, no es casualidad". Finalmente, concluyó: "Este domingo no les voy a pedir el voto, que cada argentino reflexione cómo recibió el país Macri, como lo dejó, como lo cuidan los medios y cómo lo estamos sacando adelante, cómo Alberto se rompió el alma, cómo Axel dejó todo".

Larreta pidió eliminar la indemnización por despido

El pasado martes por la noche, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal visitaron el programa Intratables. Allí, Alejandro Fantino los recibió para palpitar la previa de las PASO 2021, que tendrán lugar este domingo 12 de septiembre en la Argentina, y en la que se definirán los candidatos que llegarán a las elecciones generales. Uno de los temas que se abordó en la pantalla de América TV fue la propuesta del jefe de Gobierno Porteño, quien anunció que pretende eliminar la indemnización por despido a los trabajadores.

Fantino fue el encargado de sacar el tema en cuestión. El conductor le abrió cancha a los políticos macrista y manifestó: "Piensen que faltan horas, cuatro días para las elecciones. A esta hora hay mucha gente que está decidiendo el voto y tal vez por lo que los escucha a ustedes o a un candidato, dice 'che, voy por acá' o 'no voy por acá'". Y luego, consultó: "Entonces, te miro y te pregunto... ¿vos dejarías la doble indemnización?".

Inmediatamente después, Larreta se decidió a responder y a explicar el sistema que durante el Gobierno de Mauricio Macri se pretendió instalar: "Yo creo que gradualmente tenemos que ir yendo al sistema tradicional. El problema que tiene esto es que, en la Argentina, nadie toma un empleado. No es sólo por la doble indemnización. Vos tenés que tener que tener en cuenta que los trabajadores actuales... millones y millones de personas hoy no consiguen un trabajo porque nadie toma un empleado en la Argentina con sistemas como este".