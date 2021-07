Elecciones 2021: Carrió bajó su candidatura y deja su lugar a Manes

"Juntos por el Cambio no puede convertirse en una guerra de posiciones políticas", sentenció.

Sin lugar a dudas, fue un día de muchas noticias en la oposición. Luego de la confirmación de Facundo Manes, de la Unión Cívica Radical, como candidato a diputado nacional en la Provincia de Buenos Aires, Elisa Carrió se manifestó a través de redes sociales y dejó en claro que no formará parte de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se llevarán a cabo en los últimos meses del años.

Por medio de su Twitter, la dirigente política manifestó: "Habiéndose confirmado la candidatura de Facundo Manes, mi participación como candidata en la provincia de Buenos Aires carece de sentido histórico y mi sacrificio resultaría inútil. Sólo lo hacía por la Unidad de los argentinos y Juntos por el Cambio". Mientras que, mostrando su claro enojo y molestia para con su espacio, disparó: "Habiendo fracasado en el intento de Unidad, renuncio a cualquier candidatura".

Frente a esto último, una de las grandes polémicas relacionadas con el entorno de Cambiemos y la UCR, apuntó: "La Argentina no puede partirse y Juntos por el Cambio no puede convertirse en una guerra de posiciones políticas. Nacimos de una estrategia que se selló en forma personal con Mauricio Macri y luego en la Convención de Gualeguaychú con toda la UCR". Y sentenció: "Quiera Dios, que la Argentina no se parta y se fragmente".

La publicación:

Tal como lo había adelantado El Destape, el neurocientífico Facundo Manes va a ser uno de los principales protagonistas de las próximos elecciones. "Tenemos que convertir la resignación y el desencanto en esperanza. No podemos permitir que el miedo nos paralice, es tiempo de estar presente", sostuvo el dirigente opositor a través de un video en redes sociales donde confirmó su candidatura.

Siguiendo la misma línea, este sábado, la ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich también bajó su candidatura en la Ciudad de Buenos Aires y evita una interna con la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. "Apuesto al 2023, apuesto a llegar a cada hogar de nuestra Argentina y llevar una propuesta innovadora, que abracen con entusiasmo millones de ciudadanos, hartos y agobiados por lo que nos pasa como país", cerró.