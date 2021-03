En un distrito massista como es Tigre, unos 20 dirigentes de Juntos por el Cambio, que en su momento formaron parte del gabinete de la ex gobernadora María Eugenia Vidal o fueron candidatos en sus respectivos distritos, crearon la agrupación “La Territorial”; una apuesta a tener un espacio de poder en el futuro armado de listas de cara a las próximas elecciones 2021. La carta fuerte que pregonan es que todo el espacio representaría un millón de votos.

Los principales referentes presentes fueron el ex Ministro de Educación de la Nación Alejandro Finocchiaro, el ex intendente de Quilmes Martiniano Molina, el ex ministro de Desarrollo Social bonaerense Santiago López Medrano y el ex jefe de Gabinete, Federico Salvai.

También se sumaron el diputado provincial de Juntos por el Cambio Alex Campbell, el funcionario porteño Lucas Delfino, y el presidente del Concejo Deliberante de Tigre, Segundo Cernadas, quien hizo de anfitrión en el lanzamiento.

También estuvieron Ezequiel Pazos (José C. Paz), Leandro Costa (Escobar), Agustina Ciarletta (San Fernando), Gastón Di Castelnuovo (Ituzaingó), Gabriel Mercuri (Lomas de Zamora), Evert Van Tooren (Esteban Echeverría), Rita Salaverry (Lujan), Guido Giana (Presidente Perón), Pablo Alaniz (Florencia Varela), Rubén Barabani (Ezeiza) y Santiago Mac Goey (Cañuelas).

El diputado Axel Campbell expresó en sus redes sociales que “junto a 15 distritos del conurbano bonaerense dimos punto de partida a esta corriente que está convencida que hay que trabajar cerca de la gente y del territorio para construir un futuro diferente”.