El sorpresivo pronóstico electoral de Jorge Asís para las elecciones 2023

Jorge Asís rompió el silencio tras el resultado en las PASO, analizó la situación del Gobierno de Alberto Fernández y pronosticó cómo saldrán las elecciones 2021 en noviembre.

Luego de la dura derrota del Frente de Todos y de la victoria del macrismo en las PASO 2021, Jorge Asís reapareció en los medios para realizar un profundo análisis sobre los resultados y a la postura que deberá tener el Gobierno de Alberto Fernández de cara a lo que viene. En tanto, se animó a brindar un pronóstico de las elecciones que tendrán lugar en noviembre. ¿Quién las ganará?

"Larreta se cuadra para la presidencia con flexibilización y ajuste". COMPARTIR:

Por medio de un diálogo que mantuvo con Cadena 3, Asís se adelantó al programa con Luis Novaresio en A24 y se mostró asombrado por lo ocurrido: "Fue una gran sorpresa. Las PASO, que yo casi juzgo como elección intrascendente o como campo de ensayo, tanto en el 2019 como en el 2021 se convierte en la elección fundamental que marca la elección definitiva".

Asimismo, el analista político dio a conocer su sensación acerca de los resultados para las elecciones de noviembre: "Si tuviera que hacer una nota muy breve para contar qué es lo que pasó. Aquí se le despeja el camino a Horacio Rodríguez Larreta. El máximo rival que tenía era Mauricio Macri y Macri también cae con los candidatos que apoyó en Córdoba y en Santa Fe". De hecho, coincide con la idea de Roberto Navarro, que el pasado lunes en El Destape Radio, advirtió: "Larreta es el claro ganador en estas elecciones. Si esto pasa en noviembre, Larreta se cuadra para la presidencia con flexibilización y ajuste".

Jorge Asís, analista político, analizó las PASO y pronosticó el resultado de las elecciones 2021.

Cómo quedaron parados el resto de los candidatos de renombre de cara a las elecciones 2021, según Jorge Asís

Jorge Asís realizó una breve síntesis de cómo les fue a cada uno de los candidatos que fueron noticia en las PASO 2021: "Facundo Manes cae bien parado, sorprende Milei, aunque veremos si puede sostener desde la política el ataque a la casta política. Y es celebratoria la resurrección de López Murphy y la estrategia de Santilli y María Eugenia Vidal. El peronismo quedó reducido al desconcierto".

Qué debe hacer el Frente de Todos para dar vuelta el resultado y ganar las elecciones 2021

Jorge Asís resaltó qué es lo que debe hacer el Frente de Todos para ganar las elecciones en noviembre: "La unidad fue la alianza de la Dra. (Cristina Kirchner) con Sergio Massa. El apoyo de algunos gobernadores y no mucho más. No hay mucho lugar a dónde irse. Perdieron de manera compacta. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? El boleto del Gobierno está picado. Quizás, la Dra. que es dueña de los votos junto con Massa, son los que tienen que tomar los remos de este Gobierno que naufragó y ver hacia dónde pueden llevarlo". Y advirtió: "La sociedad se desplaza hacia la derecha. Insistir en una Revolución Imaginaria me parece una tontería. Massa es lo más parecido al rumbo donde quiere ir la sociedad. Quizás, podría otorgarse de espacio superior y dedicarse a la construcción de lo que reclama la sociedad".

"¿A esta altura qué es lo que pueden hacer? Lo que yo haría si fuera consultor del Gobierno, ad honorem le diría que pongan a Aníbal Fernández al frente de la jefatura de Gabinete. Ahí por lo menos tienen a un escudero que va a tratar de atajar todos los penales que sean necesarios. Escuderos como estos, quizás hasta podría lograr que las críticas disminuyan", concluyó el escritor.