El guiño político de Tolosa Paz a un dirigente macrista

"Tiene un conocimiento de la provincia interesante y es una persona comprometida aunque estén en las antípodas", dijo la candidata del Frente de Todos. Quién es.

La primera candidata a diputada nacional del Frente de Todos (FdT) por la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz contó con qué político opositor se tomaría un café, a cuatro días de las elecciones generales legislativas.

"Tiene un conocimiento de la provincia interesante y es una persona comprometida aunque estén en las antípodas", dijo la candidata del Frente de Todos. Así respondió cuando le preguntaron "¿Con qué referente político que está en las antípodas suyas le gustaría compartir un café?".

Fue en una entrevista con el diario económica BAE. ¿A quién se refería? A Emilio Monzó, el expresidente de la Cámara de Diputados durante el la gestión de Mauricio Macri como mandatario de la Nación, entre 2015 y 2019.

Además, contó intimidades de su vida y su militancia. ¿A qué edad fue por primera vez a una unidad básica?, le preguntaron y respondió: "Tenía 23 años. Estaba trabajando para que Chiche Duhalde fuera senadora. Hasta ese momento, por mi historia familiar, no había tenido demasiada cercanía con el peronismo ni con las unidades básicas".

En otro pasaje contestó si habla de política con sus hijos. "Sí, los tres son peronistas. Y el cuarto, mi hijo del corazón al que crié, también se hizo peronista. Me casé con Santiago Magliano, que viene de una familia sumamente radical. Mis hijos podían llegar a abrazar la militancia del radicalismo, pero no. La madre todo lo puede", dijo al diario.

¿Cuál de las veinte verdades peronistas es su preferida? "La número siete, que dice que el peronista que se cree más de lo que es deja de ser peronista. Es una verdad muy presente dentro de nuestro movimiento", afirmó Tolosa Paz.

Y sobre la dirigente política que más admira, dijo: "Cristina. Admiro su capacidad política, su oratoria, el nunca bajar los brazos y el bancarse todos los ataques que ha recibido. Y entiendo mucho el lugar al que ella llegó siendo mujer. La virulencia y el ataque que recibió por estar sola fue muy notorio. En Argentina, ser mujer y política es sumamente duro".

Cristina Kirchner no irá al acto del domingo

Hoy se confirmó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no se presentará en el acto de cierre de campaña del Frente de Todos previo a las elecciones generales que se desarrollarán el próximo domingo 14 de noviembre.

Fuentes cercanas a la vicepresidenta confirmaron a El Destape que Cristina no podrá formar parte del evento ya que "el postoperatorio no se lo permite". "Tirones, abrazos y eso, se complica", afirmaron desde el entorno de la ex presidenta, que fue operada el pasado jueves de "una histerectomía ampliada por vía laparascópica", en la que se le detectó un "pólipo uterino" de "características benignas".

La vicepresidenta estuvo internada en el Sanatorio Otamendi durante 48 horas y recibió el alta el pasado sábado. El procedimiento quirúrgico que se le realizó a la titular del Senado consiste en la extirpación del útero, que puede ser parcial o total, e incluir trompas y ovarios. Según los primeros partes médicos, Cristina cursó "un posoperatorio normal, en buen estado general de salud", pero deberá seguirse cuidando en los próximos días para no correr ningún riesgo.

El Frente de Todos realizará su cierre de campaña el jueves 11 de noviembre con un acto en la localidad de Merlo. Se espera que la locación para el encuentro sea el parque Néstor Kirchner, lugar donde en 2019 fue lanzada la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.