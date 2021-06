El frente de Gerardo Morales se impone en las legislativas de Jujuy

El Frente que dirige Gerardo Morales se impone en Jujuy. Antes del cierre de los comicios, Milagro Sala había denunciado que no la dejaron ir a votar.

El gobernador Gerardo Morales y su frente "Cambia Jujuy" se alzaba con una victoria en las elecciones legislativas de la Provincia, según indicaron los primeros resultados de los comicios. Más temprano, la dirigente política Milagro Sala había sostenido que "no tenía fe" en que las "elecciones sean transparentes".

Aun así, con el 12,35% de las mesas escrutadas, el oficialismo local obtenía el 42,2%, seguido por el Frente de Todos. Por su parte, en tercer lugar se ubicaba Primero Jujuy con 8,2% y en cuarto puesto el Frente de Izquierda con el 7,95% de los votos. Los resultados eran seguidos con expectativa en el búnker del oficialismo y Morales espera convalidar su gestión con una holgada victoria.

Horas antes de que se conocieran los primeros resultados, Milagro Sala contó que el presidente de la Junta Electoral de la Provincia no la dejó ir a votar y agregó que "no hubo argumentos" para eso. Además, aseguró, en charla con el canal IP, que no sabe de "elecciones democráticas podemos hablar, con las irregularidades que hay en estos últimos tiempos".

"Hubo fiscales que no pudieron ingresar, además fue una vergüenza que el ministerio de Seguridad provincial sea el encargado de controlar las urnas cuando debería ser tarea de Gendarmería", aseveró.

En una largo reclamo, Milagro Sala también aseguró que ella siente que es el "títere de Morales para recaudar votos" porque "no puede demostrar obras, ni logros en salud o en educación". Además, lanzó una fuerte denuncia al decir que la suspensión por tres meses de la diputada Alejandra Cejas es por que hubo un pedido de rendición "de cuentas de los préstamos internacionales".