Duhalde, amenazante: "Voy a tratar por todos los medios de que este gobierno no siga"

El ex presidente Eduardo Duhalde volvió a tener un desliz televisivo mientras era entrevistado en Crónica TV, al asegurar que tratará "por todos los medios de que este gobierno no siga gobernando". El episodio ocurrió durante la noche, mientras participaba de un programa junto a Guillermo Moreno y Nicolás Rodríguez Saá.

"El gran partido del centro es el peronismo, el primero, es el peronismo. Y el segundo es la Unión Cívica Radical", venía relatando Duhalde. "Entendemos a la sociedad argentina porque tampoco es de extrema de izquierda o extrema derecha". Y remató: "Entonces yo voy a insistir por lo menos por este mes. Y después, por supuesto, que voy a tratar por todos los medios de que este gobierno no siga gobernando, porque no tiene capacidad para gobernar".

La expresión sorprendió al periodista Juan Cruz Sanz, quién le repreguntó sobre el significado de la frase. "Qué significa insistir bajo todos los medios que este gobierno no pueda seguir gobernando, explicame". "Claro, ganar la elección. Ganarle la elección", se corrigió Duhalde.

"Los medios democráticos dijo, lo dijo bien clarito. La posibilidad de ganar y perder elecciones", agregó Guillermo Moreno, que estaba presente en el estudio. "No lo ayudés, yo se que se está refiriendo a eso. Lo conozco hace muchos años, por eso quiero que lo aclare", contestó el periodista.

"El tiempo de Duhalde ya pasó"

El presidente Alberto Fernández cruzó a Eduardo Duhalde, quien en la última semana lo acusó de estar "grogui" por recibir los golpes de la crisis económica y la pandemia del coronavirus. El jefe de Estado además lamentó que los medios de comunicación difundan fake news.

"No hay que darle importancia", respondió el Presidente cuando le preguntaron su opinión acerca de las palabras de Duhalde en Radio Pop. "A veces uno de los grandes problemas de la política argentina es entender cuándo el tiempo ha pasado para uno", agregó.

El jefe de Estado continuó su crítica a Duhalde con una metáfora que refleja la necesidad del ex presidente de estar en la prensa argentina: "Yo siempre digo si quiero ser tapa de los diarios me paro en el Obelisco, me desnudo y soy tapa de los diarios, pero esa no es la mejor forma de estar en la tapa de los diarios".