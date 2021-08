Cristina Kirchner recibió a los candidatos de Perotti para las elecciones en Santa Fe

En su vuelta al Instituto Patria, la vicepresidenta dio una fuerte señal política al reunirse con los candidatos a senadores y diputados de la lista que apoya el gobernador Perotti y que enfrentará en las PASO a la de Agustín Rossi.

La vicepresidenta Cristina Kirchner reveló que, luego de un año y medio de alejamiento por culpa de la pandemia, volvió a su oficina en el Instituto Patria. "El lugar que más me gusta", lo definió. Pero la principal noticia no fue su vuelta sino que utilizó su primera reunión allí para dar una contundente señal política: recibió a los candidatos de la lista que consensuó con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que competirán en las PASO contra la que encabeza el todavía ministro de Defensa, Agustín Rossi. "No es nada nuevo lo que está pasando. Cristina mantiene la lógica acuerdista y ganadora con la que se formó el Frente de Todos, el que se corrió de esa estrategia fue Rossi", definían cerca de la vicepresidenta.

A María de los Ángeles -"Marilín", la llama- Sacnun y a Roberto Mirabella los conoce bien porque forman parte del actual bloque de senadores. Sacnun irá ahora por su reelección mientras que Mirabella -a quien Perotti busca posicionar para sucederlo como gobernador- encabezará la boleta a diputados. En cambio, no conocía al primer candidato a senador, Marcelo Lewandowski, representante del sector de la ex ministra María Eugenia Bielsa. "Se llevó una buena impresión", comentaban respecto al balance de Cristina de la reunión que duró más o menos una hora. La mesa la completó la precandidata a diputada Magalí "Magui" Mastaler.

El apoyo explícito de Cristina Kirchner a esta lista es un golpe para Rossi, quien unas horas antes había presentado a los precandidatos de "La Santa Fe que queremos", donde encabeza la fórmula para el Senado junto a la vicegobernadora Alejandra Rodena. "Sea senador o esté en el llano como un militante más, voy a estar apoyando el proyecto nacional que encabezan Alberto y Cristina. Nada me me va a mover de ese lugar porque lo decidí hace muchísimos años", expresó Rossi en la presentación junto al río en Santa Fe capital.

Por qué Cristina Kirchner acordó con Perotti

"El objetivo es mantener los dos senadores y para eso es necesario ganar en Santa Fe. ¿Qué sentido tendría hacer una lista contra Perotti?", expresaban en el entorno de la vice. Recordaban todas las decisiones que tomó Cristina en los últimos años para ayudar al triunfo del peronismo desde aquel acuerdo inicial de 2018 con el peronismo pampeano hasta la decisión de bajar en 2019 la lista del kirchnerismo para facilitar la reelección de Juan Schiaretti como gobernador de Córdoba. "Ella mantiene la misma línea, el que no lo entiende es Rossi", subrayaban.

Obviamente, concedían, que hay muchos temas en los que Perotti y Cristina Kirchner seguro no piensan igual. Por ejemplo, las políticas referidas al sector agropecuario. Pero es algo que tiene que ver con la amplitud del Frente de Todos. "Así llegó Perotti a la gobernación. El ministro de Gobierno, Roberto Sukerman, es del sector de Rossi. Tanto en el gabinete como en el bloque legislativo de Santa Fe están representados todos los sectores internos, por eso todavía tiene menos motivos lo del 'Chivo'", agregaban.

Quedaba muy claro, no había ningún tema personal. Nadie duda de las lealtades de Rossi ni de sus virtudes como dirigente político. Comentaban que el jueves pasado estuvo tomando un café con el jefe del bloque de diputados, Máximo Kirchner, en donde lo puso al tanto de sus objetivos. Evidentemente, no alcanzó para evitar que Cristina Kirchner exprese públicamente su posicionamiento. También el presidente Alberto Fernández está enojado por su insistencia en mantener su postulación cuando ya se había hecho evidente que el acuerdo político estaba cerrado con Perotti. "Veremos si Rossi mantiene su candidatura. Pero aún si la mantuviera, sabemos que al otro día de las PASO vamos a estar de nuevo trabajando juntos", sostenían cerca de la vicepresidenta.