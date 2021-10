Alberto Fernández cruzó al macrismo por negarse al diálogo con el Gobierno

El Presidente se hizo eco de la negativa de la oposición a avanzar sobre acuerdos básicos para las políticas de Estado y los acusó de "poner palos en la rueda".

El último fin de semana, desde el Gobierno se hizo hincapié en la necesidad de generar un acuerdo de políticas de Estado con múltiples sectores. El presidente Alberto Fernández acompaño la idea de Sergio Massa de llamar al diálogo a la oposición para el diseño de 10 políticas de Estado para la Argentina. Tanto Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich y Mario Negri salieron a cerrarle las puertas a un posible consenso. Ahora, Fernández los cruzó y los acusó de "poner palos en la rueda".

A través de un mensaje de redes sociales, Alberto Fernández escribió: "Hay dos caminos: Por un lado, estamos quienes le decimos Si a un diálogo sincero y profundo para abordar los grandes retos de la Argentina. Quienes estamos absolutamente comprometidos con encontrar acuerdos por un país mejor para nuestro pueblo". Allí, además, el Presidente tomó las palabras del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien anticipó que el Gobierno convocará al diálogo a la oposición, al sector empresario y a los trabajadores tras las elecciones legislativas “para el diseño de 10 políticas de Estado para la Argentina” en materia económica, educativa, de empleo y recursos naturales. En relación a la oposición, mencionó a Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau.

“Terminada la elección, vamos a convocar desde el gobierno a un acuerdo con la oposición, con los empresarios y con los trabajadores articulando el Congreso y el Consejo Económico y Social. El Presidente tiene la decisión de hacerlo”, afirmó. Asimismo, aseguró: "Lo hablé con el Presidente, no es que se me ocurre a mí. Y el Presidente tiene la decisión de hacerlo. Lo hablé con la Vicepresidenta".

Sin embargo, desde Cambiemos varios dirigentes -de los más duros- se negaron a ese gran acuerdo ciudadano y mantienen la idea de romper todo tipo de acuerdo posible. Justamente a ese grupo, entre los que se encuentra Mario Negri, Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo son los que utilizan diversas situaciones para tratar de oponerse a esta alternativa. Ayer, luego de unos hechos aislado que el propio Gobierno repudió trataron de usar la situación tan solo para negarse a un debate político.

Ahora, sobre ellos, el Presidente aseguró que también están "quienes dicen que no" y que "no quieren sentarse a dialogar". Sobre ellos, sumó: "No quieren encontrar soluciones. En su lugar, ponen palos en la rueda que nos impiden avanzar. Pero persistiremos y los convocaremos una vez más. La Argentina se merece que digan que sí".

Desde hace varios días, el Gobierno Nacional lleva adelante una campaña que hace foco, principalmente, en las posibilidades que pueden salir a través del diálogo y del consenso. La campaña positiva, que tiene al catalán Gutiérrez-Rubi como uno de sus ideólogos, consiste en mostrar todas las posibilidades que se ofrecen después de la salida de la pandemia y, sobre todo, las posibilidades que se ofrecen a través del diálogo. Al respecto, aparecen la Ley de Etiquetado Frontal, el acomodamiento de las Tarifas Accesibles y el crecimiento de los salarios para todos los frentes de los trabajadores.

La campaña del "Sí" fue ideada por el consultor catalán Antoni Gutiérrez Rubí para reemplazar "La vida que queremos", el slogan que el Gobierno usó antes de la derrota en las PASO. La idea es difundir mensajes "propositivos" que apuntan a "sí a viajar por nuestro país", "sí a la reactivación" y "sí al trabajo", entre otros.