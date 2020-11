“Le recomendaría a la oposición que no confundan vértigo con velocidad, porque cuando confunden vértigo con velocidad, se terminan mareando”, esbozó Carlos Bianco en referencia al desdoblamiento de las elecciones que pide un espacio de la oposición de cara al 2021.

El funcionario indicó que “no era prioridad para nadie”, ya que “nuestra prioridad es seguir controlando la pandemia, reforzar las políticas públicas para poder tener un crecimiento sostenido de la producción y el empleo lo antes posible, conseguir la vacuna y poder administrarla masivamente en los próximos meses”.

Sobre las divagaciones en referencia al tema, subrayó: “Los que especulan con la fecha de las elecciones no reflejan las prioridades del pueblo bonaerense. No es una discusión prioritaria, nos podemos tomar el tiempo para discutirlo pero no le veo como una necesidad. Hoy no es prioridad. Falta mucho”.

Bianco remarcó que la misma discusión se dio el año pasado cuando la fuerza que actualmente es opositora, en 2019 fue oficialismo: “Quiero recordar que esto fue un berrinche de la oposición cuando eran gobierno; la interna entre Vidal y Macri terminó con un disciplinamiento muy fuerte de Macri sobre la ex gobernadora Vidal. Así que no sé qué traen detrás, no sé qué tipo de ganancia política esperan de esta discusión”.

Padrón electoral

Desde el gobierno nacional continúan con la agenda oficial pautada sobre el tema y remarcan que "no es una posibilidad eliminar las PASO". En ese sentido, la Cámara Nacional Electoral (CNE) informó que ya se puede consultar en su sitio web el padrón provisorio para las elecciones 2021, en las cuales se renovarán las dos cámaras del Congreso. Las consultas se podrán hacer hasta el 14 de diciembre.

El objetivo es que la ciudadanía habilitada para votar pueda efectuar consultas y hacer los reclamos pertinentes sobre sus datos registrales. Los reclamos se podrán hacer de manera online al momento de la consulta", añadieron los jueces.