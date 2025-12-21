Una figura renunció a El Nueve.

Los profesionales de siempre, el programa que Flor de la V conduce en El Nueve, se quedó sin una de sus panelistas. Débora D'Amato, reconocida periodista con dilatada trayectoria cubriendo el mundo del espectáculo, anunció a través de sus redes sociales que no seguirá en el ciclo televisivo.

Débora D'Amato renunció a Los profesionales de siempre

"Admirar también es saber agradecer. Hay personas cuyo recorrido personal y profesional trasciende cualquier época. Flor de la V es una de ellas", expresó primeramente en una publicación de Instagram. "Nos conocimos en A la tarde, por América. Fuimos compañeras de banco y ahí, casi sin darnos cuenta, nos hicimos cómplices. De esas complicidades que nacen en lo cotidiano, entre charlas, miradas, apperol y códigos silenciosos que solo se dan cuando hay respeto y verdad", prosiguió.

El posteo de Debora Damato anunciando su partida de Los profesionales de siempre.

"Después, el medio tiene ese no sé qué... que a veces separa. Pero la vida, que es sabia, nos volvió a cruzar. Y nos reencontramos porque ella quiso que así fuera. Lo que Flor logró en su vida, con trabajo, coherencia, valentía y amor, en otra década hubiera sido impensado. Y sin embargo acá está: sólida, auténtica, respetada. Construyendo familia, criando hijos maravillosos, educados, amorosos y sosteniendo un profesionalismo pocas veces visto", continuó respecto a su compañera, a quien alegó admirar "profundamente", así como quererla y respetarla. "Compartimos equipos y Los Profesionales de Siempre porque ella me buscó, porque ella confió, porque ella quiso que trabajáramos juntas de nuevo. Y cuando una mujer elige a otra desde ese lugar, eso no se olvida jamás. Es generosa, cómplice", añadió.

"Hoy la vida me pide decir adiós. Un adiós que no tiene que ver con falta de ganas ni con afecto, sino con tiempos. El cambio de horario me parte en veinte pedazos y, aunque duele, elijo ser honesta conmigo y con lo que necesito para mi vida y mi familia. Este no es un cierre triste. Es un agradecimiento enorme. Gracias, Flor, por tu generosidad, por tu respeto, por tu manera amorosa y profesional de trabajar, por abrir puertas y por demostrar que se puede llegar lejos sin perder la humanidad. Seguís siendo ejemplo. Seguís siendo inspiración. Y seguís teniendo mi admiración intacta", concluyó.