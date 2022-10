Roberto Navarro en el lanzamiento de El Destape Sin Fin: los medios y los gobiernos de derecha

El periodista lanzó la nueva plataforma audiovisual de El Destape y remarcó: "Si nos quedamos sin información nos quedamos sin democracia"

Roberto Navarro lanzó este lunes El Destape Sin Fin, la nueva plataforma audiovisual de El Destape, y remarcó en su editorial de Navarro 2023 el rol de los medios en llevar a la derecha al poder.

Navarro recordó la pérdida de derechos para los trabajadores durante los años de Mauricio Macri y remarcó que fueron los medios los que alentaron la llegada de la derecha al poder, pero que El Destape surgió y sigue creciendo para, desde su lugar, combatir contra ese panorama, hasta llegar a ser el cuarto medio más leído y escuchado del país: "Empezamos con dos programitas en Internet y hoy tenemos la cuarta FM del país que es la primera de política y el cuarto portal más leído, y en dos semanas empieza radio El Mundo" dijo Navarro.

El conductor de Navarro 2023 subrayó también la falta de escrúpulos de la derecha apoyada por los medios, por ejemplo al haber acusado al gobierno de Cristina de asesinar al fiscal Alberto Nisman o al acusar a Aníbal Fernández de cometer el Triple Crimen de General Rodríguez. "Así los medios de comunicación pusieron a la derecha argentina en el poder", enfatizó, y señaló que, apenas Macri había asumido y bajaba retenciones, liberaba la compra de dólares y realizaba tarifazos, los medios solo festejaban la prisión a Milagro Sala y las acusaciones contra la expresidenta por Hotesur. "Con eso tapaban", resumió.

"Si nos quedamos sin información nos quedamos sin democracia", agregó el periodista en ese sentido, y pidió que los trabajadores eviten que en 2023 vuelva el fascismo al gobierno, en un país con "los milicos en la calle" y en el que incluso pueda haber muertos, como dijo el propio Macri. También recordó que "cuando terminó el gobierno de Macri, del salario más alto de Latinoamérica pasamos al más bajo" medido en dólares, agregó Navarro, y remarcó también el crecimiento de la deuda y el desempleo durante la gestión Cambiemos.

Además, subrayó la persecución judicial a Cristina y dijo que ella es el gran problema para la derecha, porque su juicio sirve para disciplinar a los demás funcionarios y evitar que tomen medidas a favor de los intereses populares. "Yo no me resigno, no cuenten conmigo para decir 'ya perdimos las elecciones'. No le vamos a entregar el país a la derecha. Solo la verdad nos hará libres", cerró Navarro.