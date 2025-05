Pullaro admitió que "las cosas no están bien con los empleados públicos ni con los privados"

Tras no formalizar una nueva oferta salarial en la última reunión paritaria docente, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reconoció que "las cosas no están bien con los empleados públicos ni con los privados" y describió el contexto que vive la provincia como "un momento" en el que todos se deben "ajustar". También tildó de "muy injusto" al secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, quien aseguró que al Gobierno provincial "no le interesa el salario docente".

"Estoy de acuerdo con que las cosas no están bien, pero no están bien con los empleados públicos, ni con el empleo privado. A todos nos faltan los recursos y es un momento para que nos podamos ajustar", dijo Pullaro en declaraciones a la prensa.

Si bien señaló que su gestión no puede "focalizarse" en "un solo sector" también planteó que en 2024 "los salarios de los empleados públicos crecieron por encima de los niveles de inflación". "Eso es real y nadie me lo discute", agregó.

Las declaraciones de Pullaro llegaron días después de una nueva fallida ronda paritaria entre el Gobierno y los gremios docentes, que motivó al titular de Amsafé a criticar la gestión santafesina y decir que "no le interesa el salario" del sector.

"Es muy injusto lo que dijo, sabe muy bien el esfuerzo que hace el esfuerzo provincial por sostener los sueldos de los empleados públicos, pero también en poder redistribuir los recursos que generan los santafesinos para sostener empleo y desarrollo", le contestó Pullaro.

El gobernador apuntó directamente contra uno de los principales gremios docentes al señalar que "están molestos" con su gestión porque "los chicos van a las escuelas todos los días y se les terminó la herramienta extorsiva del paro". "Entiendo que Rodrigo Alonso esté enojado conmigo, porque la herramienta extorsiva de que se paraba adelante de todos y nos decía cuántos paros íbamos a tener en marzo y abril, se le terminó. No me puede venir a cambiar los números", disparó.

Qué reclaman los docentes

La semana pasada hubo una nueva reunión paritaria docente en la que no hubo ninguna oferta de incremento salarial por parte del Gobierno provincial y se pasó a cuarto intermedio hasta el miércoles 7 de mayo. En lo que va del 2025, docentes y estatales recibieron un incremento salarial del 5% para el período enero-marzo, pero la inflación acumulada en ese período fue del 9,5%.

Tras esto, el secretario general de Amsafé detalló que las principales inquietudes de los docentes giran en torno a "una recomposición salarial que debe incorporar el 23% que hemos perdido con la política salarial del 2024, que debe incorporar la deuda que tenemos de la paritaria 2023, que es el 23,4%, exclusivamente del mes de enero y el gobierno de la provincia sigue cumpliendo un acta paritaria".

"En esta reunión paritaria quedó claro que al Gobierno no le interesa el salario docente", dijo Alonso al subrayar la falta de avances en las negociaciones, y destacó como uno de los puntos más críticos la demora en el pago del 4,5% que se debía abonar a los docentes correspondiente al desfasaje entre el primer acuerdo salarial del año.