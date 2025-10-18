La furia de Bullrich contra un candidato de Santa Fe: "Tenés 12 horas"

La justicia federal ordenó el viernes al candidato a diputado nacional por Santa Fe Gabriel Chumpitaz a que retire su cartelería y folletería de la vía pública. El actual legislador nacional había desplegado afiches con la cara de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, que expresó su furia por las redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, Bullrich redactó: "Oíme (Sic.), Chumpitaz: tenés 12 horas para acatar el fallo judicial y sacar los carteles donde usás mi cara sin permiso y sin pertenecer al espacio. Mi candidato en Santa Fe es Agustín Pellegrini de La Libertad Avanza".

Chumpitaz, por su parte, respondió por la misma vía."Patricia con el respeto y admiración de siempre, no nos sumemos a utilizar la Justicia Federal para estas cosas", planteó.

"Este hostigamiento y persecución política no corresponde. En Santa Fe no quieren debatir ideas y propuestas, no hagamos lo que criticamos del kirchnerismo", acotó.

Según reportó el diario La Capital, el juez Aurelio Cuello Murúa puntualizó en su resolución que “la cartelería utilizada por el partido Compromiso Federal podría generar confusión en el electorado al momento de emitir su voto”.

Ante el mismo medio, Chumpitaz anunció que va a apelar la medida y aviso que su boleta será acompañada por “mucha gente” en las urnas y, por ese motivo, “se genera bronca”.

En abril de este año, Chumpitaz abandonó la bancada del PRO en la Cámara de Diputados para armar el bloque Futuro y Libertad, junto a Verónica Ranzzini, también proveniente del partido amarillo. Para renovar su escaño, lanzó su candidatura por Compromiso Federal.

En plena ola de femicidios, Bullrich justificó la violencia: "Se te vuelve en contra"

Mientras el Gobierno Nacional desfinancia programas de prevención y líneas de denuncia por abuso, acoso y violencia de género, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, responsabilizó a las mujeres "empoderadas" por provocar un "desequilibrio" con los hombres, pero afirmó que ahora se les está "volviendo en contra". Sus dichos se dan al mismo tiempo que se registran 14 femicidios en los últimos 15 días en todo el país.

"Lo que hacés es generar una idea de que vos estás empoderada, que tenés el poder y sos capaz de pisotear a cualquiera. No importa si es un hombre, tu madre, tu padre o quien sea: lo pisoteás. Lo que termina pasando es que eso se te vuelve en contra. El desequilibrio que generó el feminismo extremo te lleva a situaciones en las que la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que sostiene esa lógica", dijo Bullrich en un reportaje al streaming libertario Carajo.