El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, se refirió a la situación económica terminó de forma tajante con las operaciones mediáticas que señalan una pronta devaluación.

"Argentina no tiene posibilidades de hacer un ajuste. Primero porque no es una prioridad o una herramienta para el gobierno. Segundo, aún si la tuviera, Argentina se va a pegar un porrazo enorme producto de la pandemia. No hay posibilidad de un ajuste en términos liberales. En ese sentido, también es imposible una devaluación. Significa aumentar la pobreza y que se dispare la inflación", aseguró.

En diálogo con El Destape Radio, el jefe de ministros afirmó que "las tasas de interés en septiembre del año pasado estaban en 74%. Hoy están al 24%. Para una Pyme era imposible financiarse. El sistema financiero debe promover créditos para la economía real y así promover la producción y el trabajo".

"La pandemia les pega a todos. Nosotros veníamos de un gobierno muy malo, que dejó una pobreza de 40 puntos y una inflación de 54 puntos. Nuestras prioridad era desmontar la estructura que impulsaba la especulación financiera y desalentaba a la inversión productiva".

En esa línea, profundizó: "El mayor hito de nuestra gestión fue la reestructuración de la deuda, nos pusimos de acuerdo con el 99% de los acreedores. El segundo eje es la negociación que estamos llevando adelante con el FMI, un prestamista de última instancia que asistió al gobierno de Macri. La tercera pata es el presupuesto. Es nuestra hoja de ruta. Lo que indica es que no se van a pagar servicios de deuda, sino que será inversión para ciencia y tecnología, educación y salud".

Con respecto a la ayuda estatal, Cafiero confirmó que habrá ATP 7 y que la AUH llegará a más niños y niñas. Sobre el IFE, respondió: "Estamos buscando herramientas para hacer una ayuda más focalizada, en caso de que no se pueda, habrá IFE 4".

Por último, el jefe de gabinete se refirió al turismo y confirmó que Argentina recibirá turistas extranjeros: "Vamos a empezar esta semana con experiencias piloto para reanudar el turismo receptivo de países limítrofes. Para la reapertura total no están dadas las condiciones epidemiológicas".