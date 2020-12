“Mi hermano (Héctor) fue perseguido y hostigado", confesó Javier Timerman.

El economista y director del Banco de Inversión AdCap, Javier Timerman, apuntó contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación y aseveró: “No conozco los pormenores de la justicia argentina tan detalladamente, pero la forma en la que actuó el poder Judicial con mi hermano (Héctor) fue una vergüenza”.

En diálogo con Roberto Caballero en El Destape Radio, el hermano de Héctor Timerman sostuvo: “Mi hermano fue perseguido y hostigado. No sabemos bien por qué. La Interpol dijo que las alarmas nunca se iban a activar e Irán no firmó el Memorándum porque no le convenía. Con esa causa sé que la justicia en Argentina no existe”.

Respecto a la corrupción en el poder judicial, Timerman puntualizó: “Todos se toman levemente que haya jueces multimillonarios. Eso lo paga la gente inocente”. En relación a esto, sumó: “No es una cuestión de ahora, es algo que viene de hace muchísimo tiempo”.

Además, Timerman criticó a las cámaras empresariales, y aseguró que estas son “un respaldo a la oposición contra Cristina Kirchner”.