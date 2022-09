El pase de Roberto Navarro con Caballero por el atentado contra Cristina Kirchner

El periodista y conductor de Navarro 2023 reflexionó sobre el hecho de violencia explícita contra la vicepresidenta de la Nación, quien fue apuntada con una pistola en la cabeza cuando regresaba del Senado a su casa.

Roberto Navarro se refiere al intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. En el pase con Roberto Caballero en El Destape Radio, Navarro repudió lo acontecido y responsabilizó a ciertos medios de comunicación por fomentar los discursos de odio y generar un clima de violencia en la sociedad argentina.

Semanas atrás, el conductor de Navarro 2023 fue denunciado por la operadora macrista Silvina Martínez, que representa a Luis Majul, y el periodista Eduardo Feinmann, quienes lo acusaron por supuesta "incitación a la violencia". Las denuncias fueron presentadas luego de un editorial en el que el director de El Destape y El Destape Radio pidió que el Estado intervenga para frenar los discursos de odio que desde los medios ligados a la oposición generan violencia.

Escuchá la palabra de Roberto Navarro sobre el ataque a CFK

Estos discursos a los que Navarro refiere tienen como blanco principal a la ex presidenta, Cristina Kirchner. Incluso el odio discursivo estuvo presente luego del intento de magnicidio ocurrido en la noche del jueves en la puerta de la casa de la vicepresidenta en Recoleta: Patricia Bullrich, Florecia Arietto, Amalia Granata, Franco Rinaldi, Martín Tetaz y Lucas Llach fueron algunos de los dirigentes que atacaron a la vicepresidenta tras el hecho, dudaron de la veracidad del caso o no se solidarizaron con lo ocurrido.

"Los canales no informan, generan odio e insultan. Y no hay forma que luego no aumente la violencia. Son los Viale, los Majul, los Lanata, los Feinmann. Son los que generan violencia y pasan al aire los escraches. Son tipos que tienen el poder de demonizar", sostuvo Navarro cuando se dio a conocer la denuncia en su contra y agregó: "El Estado tiene que cuidarlos para que no se despierte la violencia contra ellos. Hay que intervenir para que no empiece un odio contra odio".