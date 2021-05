Carlotto volvió a reclamar que Macri vaya preso: "No nos mueve la venganza ni el odio pero sí la Justicia"

Estela de Carlotto volvió a reclamar que el ex presidente Mauricio Macri vaya preso y afirmó: "No nos mueve la venganza ni el odio pero sí la Justicia". Además, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo cuestionó: “Hay periodistas que están en contradicción con lo que dicen. Es repugnante lo que dicen. Las cosas van a volver a su lugar".

Por otra parte, señaló que “Pepín Simón es un delincuente. Las pruebas están sobre la mesa. Está comprobado”, destacó que “Macri tendría que estar preso. Cometió delitos que están más que probados” y remarcó que “no nos mueve la venganza ni el odio. A nosotros las Abuelas y las Madres nos mueve el Amor. Pero sí la Justicia. Sin Justicia no hay democracia”.

En diálogo con El Destape Radio, la dirigente de Derechos Humanos habló también de la marcha del martes y remarcó que “hay una responsabilidad de la oposición en mentir, difamar y construir argumentos que la gente quiere. La de ayer fue una manifestación pequeña, que llevaran las banderas es una ofensa para la bandera. La gente tenía que estar en sus casas”.



“Nos duele mucho la situación política. Y la mala onda de aquellos que perdieron las elecciones y no se dan cuenta que son oposición”, destacó Carlotto. Además agregó que “hay mentiras que son un delito a la democracia. Tengo 90 años, hemos tenido dictaduras y no he vivido nunca semejante maldad. Caraduras, que dicen y mienten y perturban el objetivo de salvar vidas. La historia los va a juzgar y hay que juzgarlos en los tribunales”.

En otro orden, respaldó la gestión del Presidente: “Alberto Fernández está dejando la vida. Asumió sin saber que esto lo esperaba y está trabajado incansablemente. Me preocupa y cada uno desde nuestro lugar tenemos que decir lo que sentimos desde el amor y nunca desde el odio”.

“No es grata la Pandemia. No es grato pero hay solidaridad, cariño y respeto”, destacó Carlotto. Y puntualizó que “hay que entender que quienes no cumplan las restricciones y llamen a no cumplirlas están cometiendo un delito”.

“Hay periodistas que están en contradicción con lo que dicen. Es repugnante lo que dicen. Las cosas van a volver a su lugar. Cuesta mucho que se mantengan las mentiras y la difamación”, concluyó.