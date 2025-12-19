Luchaba contra un tumor cerebral: dolor por la muerte de una famosa actriz de 69 años

El mundo del espectáculo está de luto tras confirmarse el fallecimiento de una actriz legendaria de 69 años, considerada un pilar fundamental en la historia del teatro moderno. La artista murió este viernes a las 9:54 a.m. en el Hospital Severance de Seúl. Según informaron fuentes oficiales, partió acompañada por sus familiares y allegados más cercanos.

Se trata de Yoon Suk-hwa, una de las figuras más destacadas de la primera generación de actores de teatro moderno en Corea del Sur. La Asociación de Actores de ese país confirmó la triste noticia que circulaba desde temprano. Yoon venía recibiendo tratamiento desde octubre de 2022, momento en el que se sometió a una cirugía por un tumor cerebral maligno.

A pesar de la gravedad de su diagnóstico, su pasión por el arte se mantuvo intacta hasta el final. Poco antes de su cirugía en 2022, había interpretado a Ofelia en una producción de Hamlet. Incluso después de hacer pública su enfermedad, realizó su última aparición en los escenarios en 2023 con un breve papel en la obra Toccata, marcando una emotiva despedida de las tablas. Al respecto, Gil Hae-yeon, presidenta de la Fundación de Bienestar para la Gente de Teatro de Corea, la definió como "un pilar central de la comunidad teatral" y aseguró que "su dedicación para proteger los derechos de los artistas y expandir los programas de bienestar seguirá siendo un legado duradero en la comunidad de las artes escénicas de Corea".

Una carrera brillante

Nacida en 1956, Yoon debutó en 1975 y ganó reconocimiento masivo por obras como Inés de Dios (Agnes of God) y Una carta a mi hija. No solo brilló en teatro, sino que también fue una cara conocida en televisión —participó en el drama de la KBS The Miracle We Met— y en grandes musicales como Los chicos y las muñecas (Guys and Dolls) y The Last Empress.

Más allá de su talento, Yoon dejó una huella por su labor como productora y directora, llegando incluso a ganar un premio Laurence Olivier en el Reino Unido como co-productora del musical Top Hat.