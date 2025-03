Una marcha gigantesca ante un Milei contra las cuerdas: el editorial de Roberto Navarro

El periodista y conductor Roberto Navarro calificó la marcha por la Memoria, Verdad y Justicia que este lunes congregó a cientos de miles de personas en el centro porteño, y que tuvo fuertes críticas al discurso negacionista del Gobierno nacional, fue "la más grande" que sufrió el presidente Javier Milei y la enmarcó como "una respuesta" de la sociedad a las políticas que lleva adelante. También alertó que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lo llamó para "apretarlo". "Me parece que el Gobierno está muy nervioso", planteó.

"¿En cuánto habrá jugado el video que hizo a la mañana? ¿En cuánto habrán jugado las agresiones constantes a jubilados o el disparo a Pablo Grillo? Está teniendo una respuesta. Quizás estemos ante un Gobierno que gobierna un pueblo que desconoce, que cree que el pueblo es el que escribe en las redes. Lo que vimos ayer no tiene nada que ver con el odio de las redes", comenzó su editorial en El Destape 1070.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Para el fundador de El Destape, el oficialismo "se comió una marcha gigantesca" que "fue la más grande" que tuvo la gestión de Milei, que el mismo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia volvió a lanzar una provocación con la presunta necesidad de revisar la presunta "historia completa" de los hechos ocurridos antes y durante la última dictadura.

"Podríamos empezar, para no irnos tan lejos, al golpe del '30, a los bombardeos a la Plaza de Mayo, al pueblo, al golpe del '55, a los fusilamientos. Entonces podés comprender cómo se formó el clima belicoso. Desde que cae Perón y hasta que vuelve Perón lo que hubo es una democracia tutelada con el peronismo proscripto y con milicos que te dejaban quedarte uno o dos años y te sacaban a tiros de nuevo", señaló Navarro en respuesta al video que publicó la Casa Rosada mientras se cumplía el nuevo aniversario.

El "apriete" de Francos

En este escenario, el periodista remarcó que el Gobierno "sabe que está otra vez en peligro" y que "no sabe cómo reaccionar y tira manotazos de ahogado". Entre ellos, ubicó al llamado que recibió este lunes por la noche por parte de Francos, el cual consideró como un "apriete". "Marqué el llamado que me hizo el jefe de Gabinete anoche, que yo tomé como un apriete, en el marco de un Gobierno que hasta ahora no lo había hecho conmigo", resaltó, y luego continuó: "Me parece que el Gobierno está muy nervioso, no sabe qué hacer con esto. Otro Gobierno la surfea y dice 'hay momentos buenos o malos', pero ellos no saben qué hacer".