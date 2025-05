Rodríguez Larreta: "La gente me pide que vuelva"

El ex jefe de Gobierno porteño y candidato a legislador, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que "la gente" le "pide volver" a la Ciudad de Buenos Aires, motivo por el que se presentará en las elecciones 2025. En diálogo con El Destape 1070, aseguró que los porteños sienten "que esta gestión (la de Jorge Macri) es mala" y están "decepcionados".

"Mi candidatura es porque veo que la Ciudad está mal. Trabajé muchos años por esta ciudad y le puse la vida", declaró el postulante para ingresar a la Legislatura porteña.

Además, Larreta siguió: "Hay muchos dirigentes del PRO como Álvaro González o Guadalupe Tagliaferri que me acompañan y hay mucha gente del PRO que me acompaña porque valora lo que hicimos en la ciudad y me objetivo es que Buenos Aires vuelva a ser lo que era".

"Me da bronca y frustración lo que pasa, pero también ganas y motivación y ganas de trabajar por la Ciudad y esto lo tomo como un primer paso porque quiero volver a ser Jefe de Gobierno de la Ciudad", continuó y sentenció: "El porteño es muy exigente".