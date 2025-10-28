Iñaki Gutiérrez: "LLA ganó porque fue el único llevó una propuesta que no era frenar a otra fuerza"

Añaki Gutiérrez analizó los resultados de las elecciones legislativas en El Destape 1070.

Iñaki Gutiérrez, militante libertario y encargado de manejar la cuenta de TikTok del presidente Javier Milei, analizó la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. "Lo que pasó el domingo fue una grata sorpresa", expresó en El Destape 1070.

"Ganamos porque fuimos la única fuerza política que llevó una propuesta que no era frenar a otra fuerza política. Cuando nosotros llevamos esa propuesta a la provincia de Buenos Aires nos fue muy mal. Dijimos 'Kirchnerismo Nunca Más' y nos fue muy mal", declaró Gutiérrez.

Asimismo, consideró: "Esto se debe a que hubo un montón de cosas en la campaña que tuvimos que explicar, tanto sobre cómo iba el rumbo económico, qué esperabamos de los 2 años que quedan, qué habíamos hecho estos dos años, como también lo de José Luis Espert, el caso de Andis.... y la gente nos vio explicando, respondiendo, dando la cara... Mientras que el kirchnerismo se jugó una elección a frenar al tipo que logró destruir la inflación".

"La victoria del domingo tiene que ver con la militancia de los jovenes en cada provincia", siguió y añadió: "Todos nuestros candidatos a nivel nacional (a excepción de Bullrich, Petri y Santilli) eran desconocidos".

El desempeño de Provincias Unidas y el Congreso que se viene

Para Iñaki Gutiérrez, La Libertad Avanza ganó en la provincia de Buenos Aires "por el desempeño de Provincias Unidas". "Si vos hubieses tenido un resultado alto de Provincias Unidas y a LLA ganándole por 1 punto, ahí te hubiese podido decir 'perdió el kirchnerismo'".

Por otra parte, analizó cómo quedará el Congreso de la Nación después del 10 de diciembre, fecha en la que asumirán los nuevos legisladores. "El Congreso que eligió la Argentina el domingo es absolutamente reformista", señaló.