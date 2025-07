El vicepresidente regional de la UIA habló sobre el rumbo del Gobierno, al aire por El Destape 1070.

Guillermo Moretti, vicepresidente regional de la Unión Industrial Argentina (UIA), criticó con dureza el rumbo económico del gobierno nacional y alertó sobre la creciente fragilidad del sector productivo. En diálogo con El Destape 1070, Moretti describió un escenario "preocupante" para la industria nacional, especialmente por la apertura comercial y caída del poder adquisitivo. "Si esto sigue así, dentro de tres meses voy a empezar a tener problemas en el pago del salario", confesó indignado.

"Los distintos sectores estamos tratando de subsistir", señaló con crudeza, al tiempo que advirtió sobre la situación de una de las ramas más golpeadas: "Los autopartistas están en una situación muy difícil". Según el dirigente industrial, las políticas oficiales tienden a debilitar el aparato productivo local, empujando incluso a algunas empresas a reconvertirse en importadoras. "Me consta que hay una invitación a sectores productivos para que se transformen en importadores", aseguró al comienzo de la nota.

Si bien aclaró que a él personalmente no le ofrecieron abandonar la producción para volcarse a la importación, admitió que existe una falta de interlocución con el gobierno: "A mí nadie me ha planteado que cierre líneas de producción y me dedique a importar, pero tampoco tengo tanto diálogo con los funcionarios". Indicó que puede deberse a sus ideas respecto a las decisiones que el propio gobierno está tomando. "Saben cómo pienso, por eso no hablo con ellos. Hay otros dirigentes de la entidad que hablan con ellos", señaló.

"Hay dos modelos de país, uno que contiene y otro que no": la opinión del dirigente de la UIA respecto al rumbo del Gobierno

El dirigente denunció el fuerte deterioro del poder adquisitivo, diciendo que "los salarios cayeron 4% en cuatro meses", a la par que afirmó que el modelo económico actual "no contiene a los 45 millones de argentinos". En ese punto remarcó que existen "dos modelos de país: uno que contiene a la totalidad de la gente y otro que no". Sin vueltas, afirmó: "El modelo económico que está vigente no contiene a la totalidad de la gente”.

Moretti anticipó un panorama aún más oscuro para el sector industrial de cara a fin de año: "En octubre y noviembre habrá una invasión de importaciones y eso va a deteriorar el sector industrial". Según sus cálculos, el modelo actual "alcanza a 17 millones de habitantes", dejando a una gran parte de la población fuera del esquema de desarrollo.

En eso fue que alertó sobre las dificultades en la cuestión del pago de salarios: "Si esto sigue así, dentro de tres meses voy a empezar a tener problemas en el pago del salario", aseguró.

Guillermo Moretti, vicepresidente regional de la UIA.

Moretti y la interna en la UIA: "Tenemos debate interno"

Sobre la interna dentro de la UIA, el dirigente empresario remarcó que "La Unión Industrial Argentina no es la unificación del pensamiento industrial". Agregó que hay voces variadas sobre cuál es el qué hacer en este momento, demostrando que "en la UIA hay debate interno", aunque fue claro al dar su postura personal al aire: "Yo no acuerdo con este camino del gobierno".

Por último, se refirió con indignación a declaraciones del embajador estadounidense en el Senado de su país: "Que un embajador de Estados Unidos haga esos planteos en el Senado de su país es una locura", dijo sobre los polémicos dichos de Peter Lamelas, el futuro embajador norteamericano en la Argentina, y agregó que a él "escucharlo me dio un ataque de ira".

Ante una encuesta del programa que preguntaba qué recurso pediría Lamelas a la Argentina -que incluía agua, Malvinas, litio o petróleo-, Moretti fue contundente: "Van a pedir todos". Y, con ironía, cerró la entrevista asegurando que "si me invitaran a la Embajada de Estados Unidos no iría disfrazado de cowboy".