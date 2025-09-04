José Mayans, senador nacional y presidente de la bancada del Frente Nacional y Popular.

El senador nacional y presidente del bloque Frente Nacional y Popular, José Mayans, habló al aire para El Destape 1070 a partir de la la ratificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, con la derogación del veto del presidente Javier Milei a la ley sancionada en julio. "Estoy contento porque hubo una respuesta muy fuerte del parlamento", celebró el legislador nacional, alegando que en la Cámara alta se sobrepasaron "los dos tercios que el rechazo tuvo en Diputados". También se refirió a la situación actual del Ejecutivo, al afirmar que "el gobierno tiene una falta total de credibilidad por más que quieran disimularlo", y acusó al mandatario de utilizar a su hermana: "La manda al frente a ella y el coimero es él", dijo Mayans.

"Estamos hace dos años sin presupuesto y hay tres personas que manejan a su antojo más de cien mil millones de dólares de los argentinos sin control", sostuvo el senador nacional, cuando habló del contraste entre el panorama económico y la situación económica de algunos funcionarios. Respecto a la falta presupuesto, definió como "un delito" el hecho de que el oficialismo "no vuelva a presentar el presupuesto". Aseguró también que "el plan económico del gobierno es insostenible" y que hoy "tenemos un esquema de endeudamiento brutal del país".

"Cuando el Presidente nos echa la culpa de romper el equilibrio fiscal es todo mentira porque él no está hablando del gasto financiero", señaló Mayans. En esa línea, también apuntó contra Milei al referirse al escándalo cripto: "El caso Libra que está en Diputados también es causal de destitución". Y agregó: "El presidente del Banco Central no viene al Congreso, el Ministro de Economía tampoco. Se manejan como una monarquía".

Mayans sobre el Congreso y la libertad de prensa: "Juicio político"

"Cuando el Presidente desconoce al Parlamento y dice que van a judicializar el rechazo, es motivo de destitución", alertó Mayans. Y, en esa línea, se refirió al debate sobre la libertad de prensa que surgió a partir de los presuntos audios de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, referidos a las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad: "Atropellan la libertad de prensa y de expresión amedrentando a los periodistas que están trabajando y que están manejando la causa de corrupción de la hermana del Presidente. Creo que todo eso lo hace pasible de un juicio político". “El Presidente utiliza a la hermana, la manda al frente a ella, pero el coimero es él", cerró.