Oscar Zago, presidente del bloque de diputados del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), habló para El Destape 1070 sobre la interna del oficialismo, tomó distancia de La Libertad Avanza (LLA) y criticó las decisiones de algunos funcionarios nacionales. “Hay funcionarios que la pifian y la pifian permanentemente. El problema no está enfrente, el problema está adentro y al Presidente no lo ayudan", aseguró el legislador. "Nadie lo ayuda, como no lo ayudaron cuando le llevaron a los delincuentes del caso LIBRA", agregó.

En esa línea, apuntó directamente a la Agencia Nacional de Discapacidad: “En el tema discapacidad la pifiaron, todo el directorio de la Agencia de Discapacidad”.

El legislador también hizo foco en la posible desconfianza de la sociedad, y en cómo la mala administración de recursos genera consecuencias injustas: "En Argentina se hicieron tan mal las cosas que todo el mundo sospecha de todo, pero entonces no tienen que pecar los justos por pecadores”. Y agregó: "En algunas jubilaciones de privilegio está el dinero para pagarle a los jubilados y para los residentes del Garrahan".

Zago y sus vínculos con el Gobierno y la oposición: "Ya no soy parte del oficialismo"

Respecto a su vínculo con el oficialismo, Zago aclaró que se apartó de la alianza entre LLA y el PRO: "El MID no está en la alianza de LLA con el PRO, yo ya no soy parte del oficialismo”. Y, en un mensaje directo, advirtió: "Si encuentro a Scioli en el gobierno nacional tenemos un problema grave".

En relación al rol de la oposición, el diputado del MID defendió el debate democrático y criticó las sobreactuaciones: “La oposición no quiere destruir al gobierno. Son las reglas de juego de los Estados democráticos y hay que saber cuándo ganás y cuándo perdés, y cuando perdés no podés ponerte a llorar”.

Zago también cuestionó algunos discursos del oficialismo libertario. "Sabemos que hay sectores irracionales en Argentina", dijo, y apuntó contra ciertas declaraciones: "Hablar de vida o muerte es un defecto de LLA. Hay que preguntar a los actores por qué se empecinaron a agredir a la vicepresidenta de la Nación".

Finalmente, el legislador volvió a insistir en que los problemas más serios del Gobierno no provienen de la oposición ni de factores externos: "El daño al gobierno se lo están haciendo desde abajo del Presidente, no le pueden cargar toda la responsabilidad. Hay una gran falla por debajo del Presidente y es mucho más amplio que un triángulo”.