Daer, co-secretario de la CGT: “Es verso que subieron los salarios"

El co-secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, contradijo las proclamas del Gobierno nacional sobre crecimiento económico: "Es verso que subieron los salarios en dólares. Los precios subieron mucho más en dólares dejando una economía patas para arriba y cada vez más recesiva", sostuvo durante una entrevista telefónica con El Destape 1070, de cara a la movilización que encabezarán el próximo 30 de abril en conmemoración del Día Internacional del Trabajador.

Según dijo el dirigente sindical, “muchos trabajadores han perdido el empleo, muchos están con una situación de inestabilidad y muchos están precarizando su vida a través de precarizarse en el empleo" y sostuvo que esa situación se da de cara a las decisiones políticas y económicas que hizo el Gobierno de Javier Milei.

"Este gobierno lo único que hizo fue aumentar la precariedad laboral”, manifestó. En esa línea, explicó que “se da una paradoja” porque hay “una transferencia de recursos” que hace que “no baje tanto la recaudación como baja el consumo. Esto quiere decir que hay una transferencia hacia las empresas de los ingresos de los trabajadores y de todos los que tienen ingresos fijos", como son las y los trabajadores y las y los jubilados, entre otros.

Por otro lado, respecto al préstamo de 20 mil millones de dólares que el Gobierno consiguió dijo que no cree “genere horizontes de progreso". Su postura también fue crítica respecto a los términos de ese contrato, sobre el que “nadie sabe el memorándum que propuso Argentina para llegar a las metas" y "nadie sabe los condicionantes del Fondo porque nadie sabe lo que se acordó".

"La única trascendencia de este Gobierno es precarizar más a los trabajadores”, insistió.

Sobre la marcha del 30 de abril, dijo que se debea que “no podemos tener un país con precios libres y salarios pisados" y dijo que se están "firmando salarios cada 3 meses". A la vez, adelantó que ese día van a combinar la movilización con una oración y la reivindicación de las banderas que tuvo el recientemente fallecido papa Francisco.

"A esta versión de que los supermercados no reciben aumentos de precios esto fue post levantamiento del cepo, pero la semana anterior se estaban cubriendo todos porque el imaginario de la especulación financiera era que el dólar se iba a 1400 pesos", dijo. "Habrá que ver cuán efectiva es la presión para que estos precios se retrotraigan y eso es lo que hay que esperar para ver qué marco de discusión tenemos los sindicatos", marcó.

Daer, además, hizo referencia a las políticas persecutorias del Gobierno nacional sobre dirigentes sindicales, sociales y políticos que llevan adelante medidas de fuerza: "Esas denuncias son un acto más de lo absurdo. Primero, intentan intimidar, cosa que es un absurdo, y después son relatos anónimos de supuestas llamadas telefónicas a una línea que habían puesto. La verdad que no tienen ningún tipo de asidero y lo único que pretenden hacer es amedrentar".

En el cierre, se solidarizó con el dueño y director de El Destape, Roberto Navarro, que el lunes fue atacado en la calle intempestivamente: "Me solidarizo con Roberto Navarro porque soy una persona contraria absolutamente a la violencia, venga de donde venga, pero sobre todo cuando se genera contra quienes opinan. Me pueden gustar más o menos las opiniones, pero no sirve que agredan a un periodista verbalmente, no sirve que lo agredan físicamente y demás".