La dura advertencia de China sobre la guerra comercial de Trump: "No se puede ganar"

Ante la escalada de la denominada "guerra comercial" librada por Donald Trump, China lanzó una dura advertencia. La embajada del gigante asiático en Estados Unidos alertó sobre las amenazas del presidente estadounidense al señalar que no puede tener una "mentalidad" de la Guerra Fría y, no importa cual sea el tipo de combate, "no se puede ganar".

"Estados Unidos debe darse cuenta de que China NO es un reflejo del país hegemónico estadounidense", comenzó el comunicado de la embajada, que señaló que Washington "debería dejar de ver las relaciones" entre ambos países "con una mentalidad anticuada de Guerra Fría".

Para Beijing, "Estados Unidos ya no debe intentar contener o perseguir a China en nombre de la competencia estratégica" y advirtió: "Sea cual sea el tipo de guerra, una guerra arancelaria o una guerra comercial, una guerra fría o una guerra caliente, no se debe librar y no se puede ganar".

En el discurso del miércoles de Trump, en el primer discurso ante el Congreso de su segundo mandato, el Presidente reiteró su política de aranceles, que aplicó a productos de México, Canadá y China, entre otros países, porque “durante mucho tiempo se aprovecharon de nosotros”.

A medianoche del martes, entraron en vigencia gravámenes del 25% a las importaciones desde Canadá y México, y saltaron de un 10% a un 20% los aranceles sobre bienes procedentes de China. Esta medida acompañó amenazas de nuevos gravámenes a industrias como los semiconductores y los productos farmacéuticos.

En el caso de México también está incluído en los países a los que la administración Trump quiere cobrarle aranceles, pero en las últimas horas se pospusieron los cobros en algunos productos hasta el 2 de abril.

Trump sigue castigando a Zelensky: suspende el intercambio de inteligencia

El director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) John Ratcliffe, anunció este miércoles que suspendieron el intercambio de inteligencia a Ucrania, una medida que se suma a la suspensión del envío de armamento, dos elementos claves que permitieron a Kiev no haber sido completamente sobrepasado por Rusia, en su invasión hace tres años.

John Ratcliffe, el jefe de la CIA, señaló en una entrevista con Fox Business que "Trump tenía una duda real sobre si el presidente Zelensky estaba comprometido con el proceso de paz y dijo que hiciéramos una pausa". La decisión se tomó después de una tensa reunión entre Trump y el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca el viernes pasado, cuando el norteamericano le exigió gratitud al visitante por la ayuda que Washington le había dado a Kiev estos últimos tres años.

Tras la pelea, que fue televisada en vivo, el presidente ucraniano abandonó la Casa Blanca visiblemente ofuscado y sin firmar un acuerdo sobre minerales raro con Trump, como le reclamaba Estados Unidos.

Desde entonces, Zelensky intentó arreglar la relación con el Gobierno estadounidense con esfuerzos que incluyeron el envío de una carta a Trump en la que expresa su voluntad de "sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible para posibilitar una paz duradera". Pero la carta del ucraniano no parece haber convencido al norteamericano, quien primero suspendió el envío de armamento a Kiev y, ahora, el intercambio de inteligencia, una cooperación que, según analistas, es aún más importante que las armas en la guerra con Rusia.

"Quiero dar la oportunidad de pensar en ello y usted ya vio la respuesta que dio el presidente Zelensky", aseguró Ratcliffe en referencia a los esfuerzos de Zelensky para recomponer su vínculo con Trump. "Así que creo que en el frente militar y de inteligencia, la pausa que permitió que eso sucediera, creo que desaparecerá. Y creo que trabajaremos hombro con hombro con Ucrania", agregó.