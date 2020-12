Pokoik apuntó contra el Gobierno y la Justicia de la Ciudad

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que sólo están habilitados para reclamar vacantes aquellas familias que no pueden abonar la matrícula en la educación privada. “Decir que hay justicia en la Ciudad es una falacia, el Tribunal Superior de Justicia es de Larreta, y hace los fallos a pedido, es una vergüenza que estos jueces sigan en su cargo”, manifestó la legisladora porteña del Frente de Todos Lorena Pokoik apuntando fuertemente contra el actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Cabe destacar que el Tribunal va en contra de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que en su artículo 24 advierte: “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine”.

En la misma línea, la vicepresidenta de la comisión de Educación agregó: “Hace años que las familias organizadas vienen luchando por la falta de vacantes en la Ciudad, y esta decisión del máximo órgano de la justicia porteña, es un verdadero atentado a esa lucha". Además, sumó: "'Legaliza' el vaciamiento y el ajuste de Larreta y (Soledad) Acuña que bajaron el presupuesto en más de 11 puntos en los últimos años, y para el 2021 presentaron el más bajo de toda la historia de la Ciudad en ese sector”.

La resolución judicial es en respuesta a la demanda presentada por una mujer en representación de su hijo, para obtener una vacante en la educación pública en la sala de 2 años, y al habérsela negado, inició una acción de amparo a los fines de que se ordenara al gobierno porteño incorporar al menor en un establecimiento público con jornada completa dentro de un radio razonable a su domicilio, o en su defecto subsidiariamente en un establecimiento de gestión privada u otra solución alternativa.

La diputada porteña del Frente de Todos manifestó: “Hay cientos de fallos de los diferentes juzgados porteños que en varias oportunidades determinaron que si Ciudad no le puede garantizar una vacante en la educación pública de gestión estatal, debe abonarle la cuota en un colegio privado a la familia que la solicita. Con éste fallo no le dejan ninguna salida a las familias: no le asignan una vacante en la pública y gratuita y tampoco obligan a que el gobierno de Larreta se haga cargo abonando la matrícula en una privada”. Y sentenció: “Hay que ponerle fin a esta justicia adicta y arrodillada al jefe de Gobierno Rodríguez Larreta, que actúa conjuntamente con quién llevó adelante las peores políticas de vaciamiento en salud, educación y en cada uno de los sectores”