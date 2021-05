El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, encabezó una nueva asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE) con la participación de las ministras y los ministros de las 24 jurisdicciones del país y representantes gremiales. En dicho encuentro se dispuso acordar regulaciones que apunten a sostener una presencialidad cuidada en las aulas, conforme con las categorías de riesgo epidemiológico y sanitario establecidas en el DNU emitido por Alberto Fernández, con el fin de reducir los contagios y descomprimir el sistema sanitario. Jujuy y Corrientes, dos distritos gobernados por Juntos por el Cambio, apoyaron la resolución, pero la Ciudad no. Horacio Rodríguez Larreta se apoya en el fallo de la Corte Suprema para mantener las clases presenciales y la negativa a acompañar el DNU que busca evitar el colapso sanitario por el coronavirus.

La resolución resalta que en las zonas con Alarma Epidemiológica y Sanitaria corresponde la suspensión de la asistencia a clases presenciales en todos los niveles educativos. Vale destacar que las resoluciones del CFE son de cumplimiento obligatorio cuando es aprobada por una mayoría especial (dos tercios), como en este caso. Por lo tanto, Ciudad y Mendoza, la otra jurisdicción que tampoco acompañó la medida aunque su ministro manifestó su voluntad personal de hacerlo, estarán incumpliendo una resolución obligatoria. Sin embargo, marcaron distintas fuentes consultadas por El Destape, la oposición a la resolución no tiene sanción. "Hay desobediencia y por lo tanto desprestigio", destacaron.

Lo llamativo y que deja expuesta la rebeldía de Ciudad y Mendoza es que ambas se encuentran con Alarma Epidemiológica y Sanitaria, lo que implica que deben suspender las clases presenciales. En el caso de Mendoza solo cinco distritos están bajo este rango. Frente a esto, en la cartera de Educación que dirige Nicolás Trotta expresaron satisfacción por la la reflexión de los gobernadores de Juntos por el Cambio Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes). Ambos ordenaron a sus ministros de Educación acompañar la resolución, pese a que podían apoyar, por decisión política, a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, en la cruzada contra Nación.

Desde Juntos por el Cambio defendieron la postura de Larreta. En diálogo con este medio, un exfuncionario de la gestión de Macri en la cartera educativa aseguró: "Las resoluciones son obligatorias en todo lo que pueda legislar el Consejo Federal, pero sobre la situación epidemiológica ya la Corte acaba de decir que define cada jurisdicción".

A partir de la reunión, el Consejo Federal de Educación dispuso medidas para ser aplicadas de acuerdo a los criterios epidemiológicos detallados en el DNU vigente. En caso de Riesgo Epidemiológico y Sanitario Bajo y Medio, se mantienen los regímenes de presencialidad y alternancia vigentes. Mientras que en las zonas calificadas como de Riesgo Epidemiológico y Sanitario Alto, las autoridades jurisdiccionales podrán administrar medidas de restricción parcial de la asistencia presencial para contribuir en la reducción de la circulación de personas. Estas restricciones son transitorias y podrán reorganizar: la frecuencia de asistencia presencial de toda la población escolar, la suspensión de toda actividad extracurricular, el sostenimiento del régimen actual de asistencia de los grupos priorizados, el sostenimiento del régimen actual de asistencia de los grupos priorizados para el retorno a clases presenciales conforme lo haya establecido la jurisdicción y la suspensión de asistencia presencial de los grupos restantes.

Con relación a las zonas con Alarma Epidemiológica y Sanitaria (en el caso de los aglomerados urbanos, departamentos o partidos de más de 300 mil habitantes) donde corresponde la suspensión de la asistencia a clases presenciales en todos los niveles educativos; las escuelas permanecerán abiertas con las dotaciones necesarias, sugiriendo desarrollar distintas actividades como distribución de materiales educativos, devolución e intercambio de actividades no presenciales de parte de las y los docentes en el caso de estudiantes que no cuenten con otros medios de comunicación con la escuela en sus hogares y orientación individual de aquellos estudiantes que han sostenido vinculación baja o nula con la escuela durante 2020 y/o aquellos que estén transitando la figura de promoción acompañada. Asimismo, habilitar espacios y recursos de la escuela a aquellos estudiantes que no cuenten con condiciones mínimas para la continuidad pedagógica en sus hogares, orientación y comunicación con las familias que lo requieran, acompañamiento socio-pedagógico a estudiantes en situación de vulnerabilidad, sostenimiento y fortalecimiento de los servicios alimentarios escolares en todas sus modalidades, entre otras.

Luego de la reunión, Trotta destacó: "Nuestras decisiones impactan en el derecho a la educación y en el cuidado de la vida en este contexto que nos toca transitar; estoy convencido que todas y todos debemos reflexionar y no caer en discusiones falaces". Luego de pedir "transitar unidos este tiempo y el desafío que implica debe ser avalado por los gobiernos jurisdiccionales", agregó: "El sistema educativo resolvió adoptar las normas federales que rigen a partir del DNU".